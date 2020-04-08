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8 апреля • обновлено в 08:30
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Коронавирус ударил по ВСУ и поставил под угрозу оборонку: эксперты озвучили детали

1.9т
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На фоне вспышки в Украине коронавирусной инфекции под угрозой оказались не только обычные граждане, но и военнослужащие, которые сейчас защищают страну от русских наемников на Донбассе.

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Понятно, что на карантин армия ни при каких условиях пойти не может, но при этом болезнь рискует ударить по оборонной промышленности. Об этом говорится в сюжете "Спецкор" на 2+2 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пандемия негативно влияет на боеспособность армии, это противоречит самой ее структуре, которая должна быть компактной, мобильной, а вирус как раз и атакует", – отмечает сотрудник Украинского института исследований безопасности Сергей Згурец.

Коронавирус ударил по ВСУ и поставил под угрозу оборонку: эксперты озвучили детали

Как известно, в рядах ВСУ на сегодня зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19, а работница одной из воинских частей умерла от него, хотя диагноз у нее подтвердили уже посмертно. Тогда как почти 90 бойцов находятся на самоизоляции. Все это, к счастью, вне фронта. А тех, кто отправляется на ротацию, в обязательном порядке заставили проходить двухнедельную самоизоляцию, чтобы ни в коем случае не допустить коронавирус в зону боевых действий, где пока не хватает элементарной медицинской защиты.

"Все военные волонтеры, которые занимаются помощью вооруженным силам, как и в 2014 году, объединили свои усилия для того, чтобы помогать войскам, обеспечивать их средствами защиты, стандартно то, что не хватает в стране – это маски, антисептики", – говорит советник командующего Сухопутных войск ВСУ Елена Шевцова.

Кроме этого, пандемия ставит перед армией и другие не менее серьезные вызовы. По словам военных экспертов, прежде всего это касается оборонной промышленности. Ведь вспышка болезни может привести к недостатку в бюджете денег на вооружение.

"Можно спрогнозировать, что в перспективе будут уменьшены расходы на оборону, так как сегмент медицины начнет быть приоритетным", – добавляет Згурец.

С другой стороны существует вероятность, что из-за карантина оборонные предприятия начнут отставать с госзаказами, а некоторые проекты вообще будут вынуждены "заморозить".

"Стоит обратить внимание на маленькие компактные предприятия, имеющие внутренний карантин и они, как правило, являются производителями высокотехнологичных систем, вооружений, поэотму могут очень быстро изменить ситуацию в сфере перевооружения", – советует директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Пока же отмечается, что во время карантина военнослужащие перешли на усиленную службу и в тылу, пограничники установили жесткий контроль на границах, а в полицейских в городах и селах присоединилась Нацгвардия.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины армия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ждем, когда вирус начнет косить военов света, может тогда меньше стрелять по Донбассу будут...
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