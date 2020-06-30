Коронавирус у Зеленской: появились новые детали о лечении первой леди
Елена и Владимир Зеленские. Фото - instagram президента Украины.
Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.
Об этом сообщили на страницах Офиса президента Украины в социальных сетях вечером во вторник, 30 июня.
"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", – сказано в сообщении.
Коронавирус у Зеленской: появились новые детали о лечении первой леди
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня Офис президента Украины сообщил, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
18 июня стало известно, что супруга президента проходит антибактериальную терапию.