Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

Об этом сообщили на страницах Офиса президента Украины в социальных сетях вечером во вторник, 30 июня.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", – сказано в сообщении.

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