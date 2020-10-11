Коронавирус поразил еще более 4,7 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 11 октября

По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 4972 человека (+85 за сутки), а 113 507 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 593, городе Киев – 502, Хмельницкой области – 328, Житомирской – 302, Ривненской – 234, Сумской – 229 и Тернопольской – 208.

Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.

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