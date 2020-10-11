Коронавирус поразил еще более 4,7 тыс. украинцев за сутки: статистика Минздрава на 11 октября
Больше всего случаев инфицирования зафиксировано на Харьковщине – почти 600
85 пациентов с COVID-19 умерли за минувшие сутки в стране
В то же время побороть болезнь смогли почти тысяча украинцев
По состоянию на утро воскресенья, 11 октября, в Украине официально подтверждены 261 304 случая коронавирусной инфекции. Из них 4768 – выявлены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 4972 человека (+85 за сутки), а 113 507 пациентов (+937) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего новых заражений зафиксировано в Харьковской области – 593, городе Киев – 502, Хмельницкой области – 328, Житомирской – 302, Ривненской – 234, Сумской – 229 и Тернопольской – 208.
Напомним, что информация по заболеваемости коронавирусом из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствует.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 октября в украинские больницы было госпитализировано еще 990 человек с коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии в стране. Также был установлен рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки – 108.
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предположила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом и другими острыми респираторными заболеваниями в Украине будет ухудшаться, поэтому к этому должны быть готовы как больницы, так и лаборатории.
Минздрав показал загруженность больниц из-за коронавируса – в четырех областях Украины больными COVID-19 уже занято более 70% коек.
Тем временем некоторые СМИ, ссылаясь на источники в ОПУ, заявили, что в Украине после 12 октября якобы могут ужесточить карантин из-за резкого ухудшения показателей по COVID-19.