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12 марта • обновлено в 22:06
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Коронавирус на Житомирщине и Буковине: подробности о заболевших украинцах

2.6т
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Жители Житомирской и Черновицкой областей, у которых обнаружили коронавирус, были изолированы и проходят лечение под наблюдением медиков.

Как сообщили в Минздраве, состояние 64-летнего жителя Буковины стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии, была единственным человеком, с которым пациент тесно контактировал.

"Сейчас женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования", – сказано в сообщении.

Что касается 71-летней жительницы Радомышля, то она недавно вернулась из Польши. В Житомирской ОГА сообщили, что перед этим она также гостила у родственников во Львове. У нее обнаружили осложнения – воспаление легких.

В Украине уже трое человек с коронавирусом. Иллюстрация

В Украине уже трое человек с коронавирусом. Иллюстрация

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Как писал OBOZREVATEL, в Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

Всемирная организация здравоохранения даже отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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