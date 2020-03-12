Жители Житомирской и Черновицкой областей, у которых обнаружили коронавирус, были изолированы и проходят лечение под наблюдением медиков.

Как сообщили в Минздраве, состояние 64-летнего жителя Буковины стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии, была единственным человеком, с которым пациент тесно контактировал.

"Сейчас женщина чувствует себя хорошо и нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования", – сказано в сообщении.

Что касается 71-летней жительницы Радомышля, то она недавно вернулась из Польши. В Житомирской ОГА сообщили, что перед этим она также гостила у родственников во Львове. У нее обнаружили осложнения – воспаление легких.

В Украине уже трое человек с коронавирусом. Иллюстрация miss7zdrava.24sata.hr

Как писал OBOZREVATEL, в Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

Всемирная организация здравоохранения даже отправила специальную миссию в Украину из-за коронавируса.

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