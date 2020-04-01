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1 апреля • обновлено в 11:20
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Коронавирус в Украине стихнет летом и вернется осенью – эпидемиолог

1.5т
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Коронавирус, как и любой респираторный возбудитель, летом пойдет на спад, однако осенью вернется снова, возможно, став менее агрессивным.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала заведующая лабораторией гриппа Института эпидемиологии Алла Мироненко. По ее словам, летом коронавирус будет больше циркулировать в странах, где к тому времени будет зима.

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Коронавирус

"Сезонность респираторных вирусов, в том числе и коронавируса, – это холодное время года, не лето. Поэтому COVID-19 летом должен пойти на спад не только у нас, но и в других жарких странах. Будет больше распространяться в странах, где летом будет зима. Коронавирус никуда не денется из популяции и осенью вернется к нам снова. По биологической способности, он должен стать менее агрессивным. Так всегда происходит с вирусами", – заверила врач.

Мироненко еще раз напомнила, что наиболее вероятно подцепить вирус через загрязненные руки, и посоветовала держать дистанцию с людьми как минимум в метр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мироненко объяснила, почему в Украине возраст большинства больных на COVID-19 составляет 20-50 лет.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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