Коронавирус и покупки: эксперт сказал, нужно ли дезинфицировать продукты

Научного подтверждения тому, что коронавирус может передаваться с помощью пищи при покупках в магазине, нет. Но при этом некоторые советчики утверждают, что для избежание риска заразиться им овощи и фрукты нужно мыть с мылом, а все поверхности тщательно протирать и дезинфицировать.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Что з этого правда, а что миф относительно приобретения продуктов – рассказал микробиолог и эксперт по пищевой безопасности Дональд Шаффнер. Об этом сообщает ScienceAlert.

По его словам, высокий риск шопинга прежде всего заключается в пребывании среди большого количества людей.

Самая большая угроза в продуктовом магазине – это другие люди, а не продукты

Нужно ли дезинфицировать пакеты и мыть продукты с мылом

Шаффнер утверждает, что нет. Однако, если сомневаетесь по поводу того, что упаковка может быть грязной или содержать на себе вирус, нужно тщательно помыть или обработать санитайзером руки, прежде чем сесть за трапезу. Хотя это, подчеркивает эксперт по пищевой безопасности, нужно делать не только в условиях пандемии.

При этом свежие продукты с мылом мыть не стоит, поскольку оно не предназначено для еды, а при попадании в организм может вызвать тошноту, рвоту и диарею. Свежие овощи и фрукты рекомендуется мыть просто в холодной воде.

Свежие овощи и фрукты не стоит мылом с мыть

Нужно ли использовать многоразовые сумки в условиях пандемии

Теоретически возможно, что пакеты могут собирать на себе патогены, включая коронавирус. Однако самая большая угроза в продуктовом магазине – это другие люди, ведь некоторые из каких действительно могут болеть COVID-19.

По словам Шаффнера, чтобы минимизировать риск, сумки и пакеты можно постирать. Но также нужно тщательно мыть руки после окончания выкладывания продуктов.

Нужно тщательно мыть руки после окончания выкладывания продуктов из пакетов

Как уменьшить риск заражения в продуктовых магазинах

Сейчас много магазинов обустроили антисептики вблизи входа. Но покупателям также можно взять его с собой. При этом лучшим способом уберечься от болезни в течение закупов будет сделать список и как можно скорее завершить процесс покупок.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко утверждает, що украинцам вовсе необязательно перемывать все упаковки продуктов, принесенные из супермаркетов. Ведь риск заразиться коронавирусом через них, по сути, минимален.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!