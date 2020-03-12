Первую часть о коронавирусе читайте тут. Что произойдет, если мы не будем вводить карантинных мероприятий?

Вирус придет к нам в дом, огромное количество людей заболеет. Наша страна тут находится в "выигрышном" положении. Потенциально опасная мишень для вируса — пожилые люди.

Допустим, в вашем городе заболело 1000 человек. Естественно, это — коллапс системы здравоохранения, массовые смерти. Парадокс состоит в том, что, если в вашем городе заболеет не 1000 человек, а 100 — это тоже будет коллапс системы здравоохранения. Я не уверен, что не будет коллапса, если 20 человек заболеет.

Для чего вводят карантин?

Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не 1000 человек заболели одновременно, а чтобы эти 1000 человек заболели хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, перераспределить ресурсы.

Есть две стороны: с одной, страна вводит карантинные мероприятия, а с другой — самым активным образом занимается обеспечением, медицинскими работниками, информационной кампанией, накоплением кислорода, масок, лекарств. В этом суть карантина.

Ввести карантин и больше ничего не делать — наивно, глупо и преступно. Главным образом, нужно ограничивать здесь и взяться за инфекционные больницы.

Как должен проходить карантин и как рекомендует ВОЗ?

Абсолютное большинство людей, которые заболели, нуждаются только в одном — чтобы они сидели дома и никого не заражали. Потому что для 80% людей, лечение — это сидеть дома, проветривать комнату, дышать чистым воздухом, много пить, не заставлять себя есть, консультироваться по телефону с доктором и использовать жаропонижающие средства при высокой температуре. И все, вы вырабатываете иммунитет против коронавируса.

15% людей потребуют кислород, который дадут в больнице, и вы будете эпизодически дышать. Это вопрос – как будет все организовано. 5% поедут-таки в больницу.

Предупреждается, что надо всячески избегать госпитализаций людей, у которых нет серьезных симптомов. Если нет тяжелой болезни, одышке, дыхательной недостаточности — человеку не надо в больницу. Да, с ним надо быть на связи и при наличии этих симптомов – госпитализировать. Когда у человека температура 37,5 и у него нашли коронавирус и засунули в больницу, — это не имеет никакого отношения к медицине. Почему его засунули в больницу?

Скорее потому, что неуверенные в его сознательности и в том, что этот человек будет просто дома и не будет никуда ходить. Или рядом с этим человеком еще 50, которые закидают его камнями потому, что не хотят с ним жить. Очень часто госпитализация продиктована эпидемиологическими показаниями, а не реальными.

Что нам нужно на сегодня?

Как правило, эпидемиологические мероприятия распространены на общественный транспорт. Там люди находятся на расстоянии меньше одного метра друг от друга, а у нас он весь такой, существует прямая угроза распространения коронавируса. Закрытие развлекательных заведений, общественных мероприятий и подготовка не зараженных регионов к возможной вспышке. Это койки, кислородные маски.

Дальше, это важно. На сегодня есть три возбудителя, которые могут давать симптоматику похожую на пневмонию от коронавируса. Это грипп, пневмококковая инфекция и сам коронавирус. Все они "любят" пожилых людей. На фоне подъема заболеваемости коронавирусом, грипп и пневмококк никуда не исчезают. Если у человека с коронавирусом есть хоть какой-то шанс, то у человека, у которого коронавирус плюс пневмококк — шансов не остается.

Обращаю внимание молодежи, у которой есть реальная возможность защитить от гриппа и пневмококковой инфекции. Это вакцинация. Вряд ли кто-то в марте будет делать прививку от гриппа, но пневмококк – это реальная ситуация для человека, старшего 65 лет. Однозначно актуально.

Вот какая ситуация ситуация с пожилыми людьми, зависимо от возраста:

Скриншот

Поскольку, ситуация с пожилыми людьми наиболее волнительна, всех кого можно отправить на дачу, отправьте и скажите сидеть там до сентября и не высовываться. Раз.

Также — институт волонтерства, доставка продуктов пожилым людям. Каждая страна должна сейчас подумать о том, чтобы старики перестали шастать по всяким организациям и забирать свои пенсии. Пусть эти пенсии приносят им в дом. Пусть старики перестанут ходить по поликлиникам. 21 век, ну неужели нельзя поговорить с врачами по телефону? Никаких посещений поликлиник и больниц, это сейчас очень важно. Иначе мы с ними со всеми попрощаемся.

Также надо запастись "своими" лекарствами от давления, для лечения астмы, чтобы у стариков не было повода лишний раз идти в аптеку.

Мифы о коронавирусе

ВОЗ активно начала заниматься опровержением мифов, связанных с коронавирусом: электросушилки для рук не убивают вирусы, надо мыло и санитайзеры, маски нельзя использовать повторно. Также, если все тело обработать спиртом, хлоркой или залезть под кварцевую лампу — это не помогает, и даже очень вредно. Получать письма и посылки из Китая — безопасно. Заразится коронавирусом от домашних животных нельзя.

Лук, чеснок, кунжутное масло, антибиотики, все противовирусные средства, повышающие иммунитет, за которыми сейчас в аптеках очереди, не работают. Алкоголь не помогает. Ужасные примеры из Ирана, мусульманской страны, где люди начали вдруг использовать алкоголь в качестве профилактики. Как следствие — в одной из провинций количество людей с отравлением алкоголем в восемь раз превышает количество диагностированных случаев коронавируса. Есть летальные случаи от употребления метилового спирта.

Пошли вдруг слухи, что помогает курение. Курение не помогает, а ухудшает. Считается, что, поскольку мужчины массово курят и у них "особые" отношения с белком АСЕ2, они болеют чаще и тяжелее, чем женщины.

Очень волнует тема беременных. На сегодня нет никаких данных, что коронавирус поражает плод – нет. Тут все более-менее спокойно.

Будет ли коронавирус существовать вместе с нами долгое время или его постигнет SARS?

Скорее всего, коронавирус таки будет вместе с нами. Он будет приходить к нам точно также, как грипп. Тем не менее, он будет намного легче. Это общий принцип вирусных инфекций: если вирус агрессивен, если он смертелен, то у него меньше шансов распространятся. Чем легче болезнь, тем активнее человек ее распространяет. Поэтому, коронавирус останется с нами, но станет намного легче. И у нас появится перспектива защититься от него посредством вакцинации.

Также много разговоров, что вирус исчезнет с приходом тепла и т.д. Да, большинство эпидемиологов надеются на это, считается, что вирус очень чувствителен к ультрафиолету, поэтому есть очень большие надежды, что летом он-таки пропадет. Но еще раз говорю, речь идет о надеждах и прогнозах, поэтому нужно относиться, что этот вирус будет с нами еще несколько месяцев.

Это не меняет алгоритм наших действий. Мы не можем повлиять на правительство, на то, какие государственные решения примет власть. Но мы однозначно можем защитить пожилых людей, инициировать вакцинацию от гриппа и пневмококка, мыть руки и избегать людных мест. Вот на это нужно обратить внимание.

YoyTube-канал доктора Комаровского

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал