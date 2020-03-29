Коронавирус бьет по молодым! Минздрав озвучил тревожные данные по Украине

Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди возрастом от 31 до 40 лет. При этом почти каждый четвертый инфицированный моложе 30 лет.

Такие данные состоянием на 29 марта озвучил заместитель Министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", – отметил он.

Также зафиксированы случаи заболевания детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

При этом в сумме 22,4% заболевших – люди 30 лет.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас выглядит так:

От 0 до 10 лет - 5,4%;

От 11 до 20 лет - 4,5%;

От 21 до 30 лет - 12,5%;

От 31 до 40 лет - 22,4%;

От 41 до 50 лет - 20,4%;

От 51 до 60 лет - 21,3%;

От 61 до 70 лет - 11,9%;

От 71 до 80 лет - 1,4%;

От 81 до 90 лет - 0,2%.

Минздрав озвучил тревожные данные о COVID-19 в Украине

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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