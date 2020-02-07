Люди не хотят анализировать информацию.Все, что они хотят — потреблять. Мы питаем свое єго чужими страхами и эмоциями, тем самым переключая тумблер внимания с действительно важных проблем. Пока в сеть нагнетает страсти по коронавирусу, в реальной жизни происходят дела пострашнее. Разбираемся, что же действительно вызывает массовую истерию, как ей не поддаться и почему, вам скорее всего все-таки захочется купить эту бесполезную марлевую повязку.

Психология толпы

Существует целый раздел в психологии, объясняющий как мы действуем в группах, почему внутри толпы мы — уже не совсем мы, и как коллективное сознание начинает играть главенствующую роль в нашем поведении. Не буду долго останавливаться на терминах и толкованиях, но в целом механизм зарождения коллективного сознания следующий:

Индивиды (то есть отдельные люди) объединяются в группу - толпу; Происходит переключение поведенческих реакций с осознанных на инстинктивные; Человек попадает под влияние коллективных чувств и действует, легко принося в жертву личные интересы; Человек становится внушаемым. Пробыв некоторое время внутри действующей толпы, люди приходят в состояние, похожее на гипноз. Противостоять этому может только человек с высоким уровнем осознанности и критического мышления.

И причем тут казалось бы коронавирус и толпа? Они там, а мы-то — здесь. Однако толпа сейчас существует не только в физическом своем проявлении, а и в виртуальном если хотите. Интернет разбился на несколько лагерей: предводители одних — распространяют якобы проверенную информацию о красном уровне опасности вируса для всего земного шара. Другие говорят о межправительственном заговоре и использовании вируса в качестве биологического оружия в политическом противостоянии двух держав. Скептики — пытаются оценивать риски и писать прогнозы на основании “достоверных данных британских ученых”. А глубоко верующие люди склонны видеть в текущей эпидемиологической ситуации кармическое возмездие за все грехи человечества.

И размышления каждой из групп тем интенсивнее, чем больше они проводят времени в информационном поле, которое, надо признать, только нагнетает ситуацию и заставляет людей. А все потому, что люди уже перешли на эту пресловутую третью стадию коллективного чувственного восприятия. Коронавирус уже независимо от того, что мы о нем знаем вызывает у нас конкретный спектр эмоции. Мы его откровенно боимся. Все вместе. И уже настороженно смотрим на человека с платком или представителей азиатской внешности.

Дело в том, что такая ситуация (привет адептам Теории Заговора) действительно может быть следствием глобального политического НЛП. Так, например, в своей книге профессор языкознания Наом Хомский говорит, что Воздействие на эмоции — классический прием нейролингвистического программирования, который блокирует способность людей к рациональному анализу и осмыслению происходящего. И одновременно с этим эмоциональная нестабильность открывает двери в наше подсознание, куда легко внедрить “нужные” мысли, страхи, идеи и желания. Поэтому запомните, что эмоции – враг логики.

Сухая статистика

Неутешительная правда в том, что мы действительно умираем. Только вот коронавирус тут сильной погоды не делает. Вот, что говорит нам статистика Всемирной организации здравоохранения, по причинам смертности.

Чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфекций. Забирают жизни ВИЧ, рак, туберкулез и аварии. Что касается гриппа то по данным того же ВОЗ ежегодно от сезонных ОРВИ и гриппа погибают 650 тысяч человек. Большинство из них — в развивающихся странах.

Однако, если думать о вероятности летальных исходов, то погибнуть в автокатастрофе шансов у нас гораздо больше. Ежегодно в аварии на дорогах уносят жизни 1,3 миллиона человек. И самое печальное то, что Украина вышла в лидеры по количеству ДТП в Европе. Патрульная полиция отчиталась о 2716 смертях в результате аварий в 2019 году. И этот показатель, увы, неумолимо растет. И тем не менее, большинство автолюбителей резонно игнорируют подобные сводки. Потому что не ассоциируют себя с этими случаями. А вот коронавирус, который где-то там нас сильно беспокоит.

Действительно повышенного внимания требует вопрос распространения ВИЧ Здесь мы тоже занимаем первое место в Европе. В 2019 году зафиксировано 13 тысяч заражения ВИЧ-инфекцией, более 6 тысяч случаев СПИДа и 2500 тысячи смертей, от него. Не слишком утешительно, особенно в свете того, что носителями вируса являются по самым скромным подсчетам 38 миллионов человек. На фоне этой статистики информация об эпидемии коронавируса выглядит уже не такой пугающей.

Как не поддаваться информационной истерии?

Соцсетях ежедневно публикуется 100 000 000 сообщений, а пользователи совершают 3-4 миллиарда действий: имеются в виду проставление лайков, шеров и перепостов. В моменты пиковых информационных событий публикуется несколько десятков тысяч сообщений и несколько сотен тысяч лайков в секунду. Контент распространяется невероятной скоростью.

При этом, как показывает статистика, негативные новости имеют большую скорость распространения.

Как не вовлечься в бессмысленное потребление информации и не нанести вред психике и здоровью:

Не читайте одно и то же. Очевидное правило, которое многие игнорируют. СМИ сегодня тиражируют одни и те же новости. Но, капля за каплей они загружают ваше сознание. Ищите разные точки зрения на проблему. Если вы уже заинтересовались вопросом коронавируса, или глобального заговора, или вреда сахара на организм, — прошерстите источники и найдите среди них действительно экспертные мнения. Настораживайтесь, когда чувствуете эмоции. Шок-контента не существует, пока вы не пропустили его через себя. Будьте начеку со статьями и постами, где авторы описывают собственные переживания и пытаются преподнести свои субъективные убеждения к эмоциональному, но не логическому выводу. Ищите, кому выгоден ваш страх. Какую цель несет в себе то или иное сообщение? Кто выиграет, если вы поддадитесь манипуляции и страху? Люди ничего не делают просто так. Мотив есть у каждого действия. И в этой статье он тоже есть. Дайте телу физнагрузку. На стресс наш организм реагируют определенным образом: гормональным всплеском, напряжением мышц, замедлением или ускорением метаболизма. И суть в том, что телу не важно, почли вы о пандемии или готовитесь отразить атаку саблезубого тигра. Интенсивная тренировка, уборка, бег и даже прогулка в быстром темпе подойдут в качестве разрядки и помогут успокоиться.

Известный математик Сергей Капица говорил: “Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения”.

Соблюдайте информационную гигиену, развивайте критическое мышление и не давайте страху овладеть жизнью. Информация и знания, которые мы получаем должны делать нас сильнее. Если происходит наоборот - задумайтесь, что вы можете поменять в себе, чтобы этого не происходило.

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