Корчинский плеснул водой в ветерана АТО в прямом эфире: чуть не дошло до драки. Видео

Писатель и политик Дмитрий Корчинский облил водой ветерана АТО в прямом эфире, посвященном проблемам ЛГБТ в нашем государстве.

Конфликт случился в программе "Все по беспределу" на Апостроф TV. Участников пригласили обсудить тему "Нетрадиционная сексуальная ориентация в Украине: есть ли шанс на легализацию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Председатель объединения ЛГБТ военных, ветеранов и волонтеров, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко рассказал о том, что открыто признать свою ориентацию в Украине достаточно сложно.

“Можно получить по лицу или появится такое пустое место..." – сказал ветеран и указал рукой на Корчинского. В этот момент политик взял стакан воды и плеснул его в лицо Пилипенко.

Когда мужчины близко подошли друг к другу, ведущая их развела, чтобы избежать физического выяснения отношений. Однако Пилипенко еще раз назвал своего визави “пустым местом”.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош назвал представителей ЛГБТ извращенцами и быдлом без морали и духовности, которые стали "нормальным явлением".