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''Скоро прозвучит ''Слава Украине!'' Украинские ''корабли'' добрались до Красной площади

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Флешмоб #Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку, начатый в поддержку захваченных Россией в плен украинских моряков, добрался и до Москвы. Бумажные кораблики в цветах украинского флага появились на Красной площади.

Об этом на своей странице в Facebook написала автор флешмоба Irena von Burg.

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

"24 декабря мы обратились к украинцам и друзьям Украины, ко всем людям доброй воли, с инициативой украсить свое жилье и новогодние елки желто-синими бумажными корабликами, в знак солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен 25 ноября 2018 года, вследствие вооруженного нападения кораблей РФ в районе Керченской протоки", – рассказала активистка.

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По её словам, акцию поддержали семьи украинцев в Австралии, Канаде, США, Азербайджане, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, Латвии, Польше, Швейцарии, Бельгии, Турции, Литве и Эстонии. Также к флешмобу присоединились посольства Украины в Венгрии, Южной Африке, Алжире, Кении, Германии, Латвии, Иордании, Сербии, Словении, Узбекистане, Финляндии, Казахстане и Таджикистане.

"Мы продолжаем нашу борьбу! Кораблики уже на Красной площади. Очень скоро тысячами голосов там прозвучит "Слава Украине!" – заверила Ирен.

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

''Скоро прозвучит ''Слава Украине!'' Украинские ''корабли'' добрались до Красной площади
Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

  • 27 ноября в Крыму начали избирать меру пресечения и арестовали 15 моряков на два месяца.

  • 28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.

  • Украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​

  • Все захваченные украинские моряки в ходе допросов ФСБ заявили, что являются военнопленными.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Место
РоссияМосква
Тег
пленные моряки
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CARGO 100
CARGO 100
А в Керчи реальные стоят "кораблики" не крашеные, ржавеют ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так можно и последние кораблики растерять ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Воистину желто-синий символ даунизма
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