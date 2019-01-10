''Скоро прозвучит ''Слава Украине!'' Украинские ''корабли'' добрались до Красной площади

Флешмоб #Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку, начатый в поддержку захваченных Россией в плен украинских моряков, добрался и до Москвы. Бумажные кораблики в цветах украинского флага появились на Красной площади.

Об этом на своей странице в Facebook написала автор флешмоба Irena von Burg.

Facebook Irena von Burg

"24 декабря мы обратились к украинцам и друзьям Украины, ко всем людям доброй воли, с инициативой украсить свое жилье и новогодние елки желто-синими бумажными корабликами, в знак солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен 25 ноября 2018 года, вследствие вооруженного нападения кораблей РФ в районе Керченской протоки", – рассказала активистка.

По её словам, акцию поддержали семьи украинцев в Австралии, Канаде, США, Азербайджане, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, Латвии, Польше, Швейцарии, Бельгии, Турции, Литве и Эстонии. Также к флешмобу присоединились посольства Украины в Венгрии, Южной Африке, Алжире, Кении, Германии, Латвии, Иордании, Сербии, Словении, Узбекистане, Финляндии, Казахстане и Таджикистане.

"Мы продолжаем нашу борьбу! Кораблики уже на Красной площади. Очень скоро тысячами голосов там прозвучит "Слава Украине!" – заверила Ирен.

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

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