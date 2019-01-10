''Скоро прозвучит ''Слава Украине!'' Украинские ''корабли'' добрались до Красной площади

Флешмоб #Жовто_блакитний_кораблик_на_ялинку, начатый в поддержку захваченных Россией в плен украинских моряков, добрался и до Москвы. Бумажные кораблики в цветах украинского флага появились на Красной площади.
Об этом на своей странице в Facebook написала автор флешмоба Irena von Burg.
Facebook Irena von Burg
"24 декабря мы обратились к украинцам и друзьям Украины, ко всем людям доброй воли, с инициативой украсить свое жилье и новогодние елки желто-синими бумажными корабликами, в знак солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен 25 ноября 2018 года, вследствие вооруженного нападения кораблей РФ в районе Керченской протоки", – рассказала активистка.
По её словам, акцию поддержали семьи украинцев в Австралии, Канаде, США, Азербайджане, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, Латвии, Польше, Швейцарии, Бельгии, Турции, Литве и Эстонии. Также к флешмобу присоединились посольства Украины в Венгрии, Южной Африке, Алжире, Кении, Германии, Латвии, Иордании, Сербии, Словении, Узбекистане, Финляндии, Казахстане и Таджикистане.
"Мы продолжаем нашу борьбу! Кораблики уже на Красной площади. Очень скоро тысячами голосов там прозвучит "Слава Украине!" – заверила Ирен.
Facebook Irena von Burg
Facebook Irena von Burg
Facebook Irena von Burg
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября в Крыму начали избирать меру пресечения и арестовали 15 моряков на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
Украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
Все захваченные украинские моряки в ходе допросов ФСБ заявили, что являются военнопленными.
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