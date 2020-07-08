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Корабли и авиация ВСУ показали, как будут отражать атаку врага в Черном море. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Военные суда движутся Черным морем

Военные суда движутся Черным морем. Facebook ВМС ВСУ

Корабли, катера и суда ВМС ВСУ, а также военная авиация провели сбор-поход в Черном море, в ходе которого потренировались отражать атаку врага на воде.

Как сообщается на официальной странице ВМС ВСУ в Facebook, масштабные учения продолжались пять дней. За это время воины успели отработать элементы боевой подготовки, слаженность подразделений разнородных сил и продемонстрировали российскому агрессору их присутствие в Черноморском регионе.

Кроме корабельно-катерного состава в собрании также приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Сбор-поход в Черном море

Сбор-поход в Черном море Facebook ВМС ВСУ

Военные корабли ВМС ВСУ

Военные корабли ВМС ВСУ Facebook ВМС ВСУ

Воины отработали отражение атаки противника с моря

Воины отработали отражение атаки противника с моря Facebook ВМС ВСУ

Масштабные учения в акватории Черного моря

Масштабные учения в акватории Черного моря Facebook ВМС ВСУ

Отработка высадки морского десанта

Отработка высадки морского десанта Facebook ВМС ВСУ

"В ходе сбор-похода личным составом участников было отработано ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях преимущества противника в море и воздушном пространстве, ведение минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и прочее. В завершение вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказания помощи судну, терпящему бедствие", – рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ.

В сбор-походе участвовали катера

В сбор-походе участвовали катера Facebook ВМС ВСУ

Военное судно на учениях

Военное судно на учениях Facebook ВМС ВСУ

Отработка элементов боевой подготовки

Отработка элементов боевой подготовки Facebook ВМС ВСУ

Авиация также участвовала в учениях

Авиация также участвовала в учениях Facebook ВМС ВСУ

Оказание помощи судну, терпящему бедствие

Оказание помощи судну, терпящему бедствие Facebook ВМС ВСУ

Защитники отметили, что основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были сведены во флотилию ВМС ВСУ, а управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления.

В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей подготовки корабельного состава.

Суда отрабатывают маневры

Суда отрабатывают маневры Facebook ВМС ВСУ

Катер ВМС ВСУ

Катер ВМС ВСУ Facebook ВМС ВСУ

Боевые стрельбы в Черном море

Боевые стрельбы в Черном море Facebook ВМС ВСУ

Тренировка воинов ВСУ в море

Тренировка воинов ВСУ в море Facebook ВМС ВСУ

Военные суда свели в флотилию

Военные суда свели в флотилию Facebook ВМС ВСУ

Учения длились 5 дней

Учения длились 5 дней Facebook ВМС ВСУ

ВМС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 июля, в День ВМС ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

  • В честь праздника военные вертолеты совершили пролет с государственным флагом Украины и военно-морским флагом, акваторией Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера.

УкраинаВМСЧерное море
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