Корабли и авиация ВСУ показали, как будут отражать атаку врага в Черном море. Фото

Корабли, катера и суда ВМС ВСУ, а также военная авиация провели сбор-поход в Черном море, в ходе которого потренировались отражать атаку врага на воде.

Как сообщается на официальной странице ВМС ВСУ в Facebook, масштабные учения продолжались пять дней. За это время воины успели отработать элементы боевой подготовки, слаженность подразделений разнородных сил и продемонстрировали российскому агрессору их присутствие в Черноморском регионе.

Кроме корабельно-катерного состава в собрании также приняли участие подразделения морской пехоты, морской и тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Сбор-поход в Черном море Facebook ВМС ВСУ

Военные корабли ВМС ВСУ Facebook ВМС ВСУ

Воины отработали отражение атаки противника с моря Facebook ВМС ВСУ

Масштабные учения в акватории Черного моря Facebook ВМС ВСУ

Отработка высадки морского десанта Facebook ВМС ВСУ

"В ходе сбор-похода личным составом участников было отработано ряд тактических упражнений, среди которых высадка морского десанта на необорудованное побережье в условиях преимущества противника в море и воздушном пространстве, ведение минно-заградительных действий, защита морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и прочее. В завершение вблизи Одесской области военные в составе тактических разнородных групп отработали действия по отражению нападения противника в море и оказания помощи судну, терпящему бедствие", – рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ.

В сбор-походе участвовали катера Facebook ВМС ВСУ

Военное судно на учениях Facebook ВМС ВСУ

Отработка элементов боевой подготовки Facebook ВМС ВСУ

Авиация также участвовала в учениях Facebook ВМС ВСУ

Оказание помощи судну, терпящему бедствие Facebook ВМС ВСУ

Защитники отметили, что основой проведенного сбор-похода стали корабли, катера и суда, которые в 2020 году были сведены во флотилию ВМС ВСУ, а управление силами осуществлялось с корабельного пункта управления.

В соответствии с распределением функций по стандартам НАТО, флотилия и в дальнейшем будет работать для приобретения возможностей подготовки корабельного состава.

Суда отрабатывают маневры Facebook ВМС ВСУ

Катер ВМС ВСУ Facebook ВМС ВСУ

Боевые стрельбы в Черном море Facebook ВМС ВСУ

Тренировка воинов ВСУ в море Facebook ВМС ВСУ

Военные суда свели в флотилию Facebook ВМС ВСУ

Учения длились 5 дней Facebook ВМС ВСУ

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