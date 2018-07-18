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Константинополь подготовил важные новости по Единой церкви: названы сроки

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На следующей неделе в Украину приедут представители Вселенского патриарха, которые могут объявить определенные новости по поводу предоставления Томоса Единой поместной Украинской православной церкви.

Как сообщают источники в дипломатических кругах делегация может принять участие в мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси, передает "РБК-Украина".

В свою очередь в УПЦ Московского патриархата ожидают делегации всех поместных православных церквей на эти даты.

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"На данный момент почти все подтвердили свое участие и прислали нам информацию о том, кто будет представлять каждую церковь. Хочу сказать, что представители православных поместных церквей – Александрийской, Иерусалимской, Болгарской, Сербской, Румынской и других – будут с нами и будут у нас", - отметил заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Николай Данилевич.

Однако, по его словам, от Константинопольского патриархата пока ответа нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Вселенском патриархате украинскую церковь назвали матерью для русской церкви.

Место
Украина
Объекты
УПЦ МПединая церковь
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