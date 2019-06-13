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Комнатные растения не очищают воздух: ученые развенчали миф

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Несмотря на то, что польза комнатных растений была доказана, новые эксперименты показали, что они малоэффективны при очищении воздуха.

Проблема в том, что офисы и квартиры, где чаще всего есть комнатные растения, не герметичны, за счет чего их эффективность заметно снижаются, пишут РИА Новости.

Во-первых, листья растений не справляются с объемом воздуха, а во-вторых, техника, которая имеется в помещении, выделяет вредные токсины, которые не перерабатываются листьями цветков, имеющихся в помещении. Поэтому растения даже не просто не справляются, но в таких условиях очень часто погибают.

Растения в офисе

Растения в офисе

fitokartina

Кроме того, цветы совершенно не справляются с ядовитым озоном, образующимся при работе лазерных принтеров, ксероксов и использовании очистителей воздуха. В высокой концентрации это токсичное вещество вызывает отек легких, кровоизлияния и воспаления.

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Сейчас ученые пытаются вывести комнатные цветы, которые будут иметь устойчивость к вредным веществам и смогут очищать помещение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт рассказал, как держать хищные растения дома.

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