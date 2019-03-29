"Комедия!" Онуфрий едко высказался о Православной церкви Украины

Предстоятель РПЦ в Украине (ранее УПЦ МП) митрополит Онуфрий назвал Томос об автокефалии Православной церкви Украины "Томосом рабства, а не свободы".

Заявление церковника опубликовано пресс-службой РПЦ. При этом Онуфрий считает, что ПЦУ является зависимой от Константинополя.

"Этот Томос печальноизвестный, я не говорю о его качестве, это Томос рабства, а не свободы. Все важные вопросы запрашиваются у Патриарха Константинопольского, он с удовольствием отвечает, говорит, как делать... Комедия! Но перспектива этой комедии другая — дальше будет объединение с греко-католиками, под омофор Папы Римского, а дальше еще какие-то мрачные перспективы. Зачем нам все это нужно?" — возмущается глава РПЦ в Украине.

Митрополит также заявил, что церковь, возглавляемая им, якобы имеет гораздо больше свободы.

"У нас — абсолютная свобода. Делай, что хочешь. Все равно надо работать над спасением. А это [Томос] не даст человеку спасение... Настоящая свобода — это свобода от греха, а не от того, что кто-то имеет на нас влияние. Сегодня наша церковь имеет все свободы, которые нужны нам для того, чтобы эффективно совершать свое служение", — сказал Онуфрий.

Митрополит Онуфрий gorod24.info

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