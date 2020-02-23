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23 февраля • обновлено в 09:29
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Комаровский резко обратился к Зеленскому после поездки в Новые Санжары

26.8т
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Доктор Евгений Комаровский гневно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после встречи с жителями Новых Санжар, которые протестовали против поселения в местном санатории эвакуированных из Уханя.

Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в YouTube после общения с новосанжаровцами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очень прошу вас, дорогой Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы раз и навсегда показать стране лица манипуляторов!" – высказался Комаровский.

Комаровский обратился к Зеленскому после встречи с жителями Новых Санжар

Комаровский обратился к Зеленскому после встречи с жителями Новых Санжар

Он подчеркнул, что имеет в виду тех людей, которые эту ситуацию создали, спровоцировали конфликты, проникли туда, а также бросали камни и жгли шины.

"Тех, кто мог себе это позволить. И главное – кто все это финансировал!" – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же обращении к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах популярный врач-педиатр и советник президента Украины Владимира Зеленского Евгений Комаровский заявил, что такая истерика неадекватна и является признаком недостатка интеллекта и морали.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Персоны
Владимир Зеленский Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
видео эвакуация протест
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
в Украине каждый час пересекают границу лица, которые сознательно и или несознательно могут быть инфицированны вирусом, равно как и пищевач продукция, поступающая в Украину может быть инфицирована - но именно проблему решили сымитировать, КАМНЯМИ ЗАКИДЫВАТЬ❓❗❓❗, драки устраивать.... _ реально проявили себе маючи волю і свободу права вибору бісами.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Crimea Yalta, что ты промычало, само поняло?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Уже значит он хочет наказать виновных, а то что назвал население людьми с " недостатком интеллекта и морали " он уже забыл ?
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Lux Alex
Lux Alex
Это лица тех кого надо лица. Их нельзя показывать, они лица очень известные что бы их вот так кому ни попадя показывать.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Lux Alex, а па.раш.ныйрагуль разве может что то требовать от обдолбленного на.ри.ка?
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Lux Alex, а этот рагуль парашный может что то требовать от наркоши?
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