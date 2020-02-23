Комаровский резко обратился к Зеленскому после поездки в Новые Санжары

Доктор Евгений Комаровский гневно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после встречи с жителями Новых Санжар, которые протестовали против поселения в местном санатории эвакуированных из Уханя.

Соответствующее видео он опубликовал на своем канале в YouTube после общения с новосанжаровцами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очень прошу вас, дорогой Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы раз и навсегда показать стране лица манипуляторов!" – высказался Комаровский.

Комаровский обратился к Зеленскому после встречи с жителями Новых Санжар

Он подчеркнул, что имеет в виду тех людей, которые эту ситуацию создали, спровоцировали конфликты, проникли туда, а также бросали камни и жгли шины.

"Тех, кто мог себе это позволить. И главное – кто все это финансировал!" – подытожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же обращении к украинцам из-за протестов в Новых Санжарах популярный врач-педиатр и советник президента Украины Владимира Зеленского Евгений Комаровский заявил, что такая истерика неадекватна и является признаком недостатка интеллекта и морали.

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