Комаровский раскритиковал идею карантина в Украине из-за коронавируса

Известный украинский врач Евгений Комаровский, который в последнее время прославился раздачей множества рекомендаций украинцам в борьбе с коронавирусом, раскритиковал идею продления карантина из-за эпидемии.

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Новым мнением по этому поводу он поделился в онлайн-интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Big Money (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Чем интенсивнее будут карантинные мероприятия, чем дольше будут ограничены авиаперелеты, заблокирована работа транспорта и реальное общение между людьми, тем больше будет активным коронавирус", – заявил врач.

Евгений Комаровский

По его словам, каждый человек на всем земном шаре "вынужден будет встретиться с коронавирусом", поскольку от него некуда деваться. Только это может произойти в разное время.

"Если будут строгие карантинные мероприятия, то, как только они ослабнут, вы с ними (зараженными COVID-19. – Ред.) встретитесь", – отметил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доктор Евгений Комаровский раскритиковал новое правило карантина из-за коронавируса в Украине, согласно которому детям нельзя гулять на улице, но выгуливать собак – можно.

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