Командующий Воздушных сил Украины еле сдержал слезы в прямом эфире о катастрофе Ан-26

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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Сергей Дроздов

Командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов еле сдержал слезы, когда народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Михаил Забродский вспомнил историю курсанта, погибшего в авиакатастрофе Ан-26.

Это произошло в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 2 октября. Трансляция велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Забродский, комментируя слова главы Харьковской ОГА Алексея Кучера о слухах по поводу катастрофы самолета, призвал всех быть более сдержанными в комментариях и не манипулировать слухами.

"И хочу рассказать еще одну историю, которую, наверное, не слышали в городе Харькове. На борту этого самолета погиб курсант четвертого курса Александр Скочков. Семь лет назад на борту сбитого боевиками Ил-76 погиб его отце капитан Скочков", – сказал Забродский.

В это время камера показала лицо Дроздова, его глаза были влажные, он вытер слезу.

Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов.

"Вы можете себе представить состояние матери и вдовы, которая за семь лет потеряла сначала мужа, а потом сына. Поэтому мы должны быть трижды взвешены в любых комментариях", – резюмировал Забродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета ВСУ Ан-26, который 25 сентября разбился под Харьковом, находился Александр Скочков – сын штурмана Ил-76, сбитого террористами над Луганском.

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