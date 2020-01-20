Главная Новости
20 января • обновлено в 11:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Колокол бил 50 раз: в Украине почтили память Героев ДАП

1.3т
Читать материал на украинском

В День памяти обороны ДАП, 20 января, в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били 50 раз. Каждый удар соответствовал воину, который отдал жизнь за Украину в боях против российских оккупантов в 2015 году. Из них 49 набатов – за Героев, которые погибли в аэропорте.

На странице Министерства обороны, а также Офиса президента Украины появились фото и видео с траурных мероприятий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них пришли семьи погибших воинов, а также первые лица страны. Так, цветы к стелле памяти возложили президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский, Загороднюк и Хомчак возложили цветы к мемориалу

Зеленский, Загороднюк и Хомчак возложили цветы к мемориалу

Скриншот видео

В Украине почтили память Героев ДАП

В Украине почтили память Героев ДАП

Скриншот видео

Зеленский, Загороднюк и Хомчак возложили цветы к мемориалу

Зеленский, Загороднюк и Хомчак возложили цветы к мемориалу

Скриншот видео

Новости
Колокол бил 40 минут: в сети указали на жуткую деталь трагедии Иловайска

"В Минобороны Украины почтили память героев-"киборгов" – защитников донецкого аэропорта. Колокол памяти прозвучал 50 раз... 49 ударов звучат по защитникам ДАПа... Вечная слава украинским Героям!" – написали на странице Минобороны.

Также о траурной дате напомнил на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Сегодня 50 раз прозвучал колокол... В этот день 50 Героев отдали самое ценное, свою жизнь за мирное небо и единую Украину... Боль... Вечная память", – написал он.

В Украине почтили память Героев ДАП

В Украине почтили память Героев ДАП

Facebook Минобороны

В Украине почтили память Героев ДАП

В Украине почтили память Героев ДАП

Facebook Минобороны

Колокол звучал 50 раз

Колокол звучал 50 раз

Facebook Анатолия Штефана

Колокол звучал 50 раз

Колокол звучал 50 раз

Facebook Минобороны

В Украине почтили память Героев ДАП

В Украине почтили память Героев ДАП

Facebook Минобороны

Памятный митинг возле Минобороны

Памятный митинг возле Минобороны

Twitter Офиса президента

Почтить память воинов пришли их близкие

Почтить память воинов пришли их близкие

Twitter Офиса президента

Памятный митинг возле Минобороны

Памятный митинг возле Минобороны

Twitter Офиса президента

Почтить память воинов пришли их близкие

Почтить память воинов пришли их близкие

Twitter Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января, в День памяти "киборгов" ДАП, Зеленского раскритиковали за слишком поздний пост о подвигах более 200 Героев, которые ценой собственной жизни защитили независимость Украины. Президент отреагировал на траурную дату только в 17:25 и поддался осуждению многих украинцев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бои за Донецкий аэропорт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Бои за Донецкий аэропорт
Персоны
Руслан Хомчак Андрей Загороднюк Владимир Зеленский Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
киборги
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
10
Смешно
0
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зачем людей погубили?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На коленях ползали?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Кристина Стефанова, и шевроны жрали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Ну че, аэропорт-то вернули?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги