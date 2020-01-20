Колокол бил 50 раз: в Украине почтили память Героев ДАП

В День памяти обороны ДАП, 20 января, в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били 50 раз. Каждый удар соответствовал воину, который отдал жизнь за Украину в боях против российских оккупантов в 2015 году. Из них 49 набатов – за Героев, которые погибли в аэропорте.

На странице Министерства обороны, а также Офиса президента Украины появились фото и видео с траурных мероприятий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них пришли семьи погибших воинов, а также первые лица страны. Так, цветы к стелле памяти возложили президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский, Загороднюк и Хомчак возложили цветы к мемориалу Скриншот видео

В Украине почтили память Героев ДАП Скриншот видео

Зеленский, Загороднюк и Хомчак возложили цветы к мемориалу Скриншот видео

"В Минобороны Украины почтили память героев-"киборгов" – защитников донецкого аэропорта. Колокол памяти прозвучал 50 раз... 49 ударов звучат по защитникам ДАПа... Вечная слава украинским Героям!" – написали на странице Минобороны.

Также о траурной дате напомнил на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Сегодня 50 раз прозвучал колокол... В этот день 50 Героев отдали самое ценное, свою жизнь за мирное небо и единую Украину... Боль... Вечная память", – написал он.

В Украине почтили память Героев ДАП Facebook Минобороны

В Украине почтили память Героев ДАП Facebook Минобороны

Колокол звучал 50 раз Facebook Анатолия Штефана

Колокол звучал 50 раз Facebook Минобороны

В Украине почтили память Героев ДАП Facebook Минобороны

Памятный митинг возле Минобороны Twitter Офиса президента

Почтить память воинов пришли их близкие Twitter Офиса президента

Памятный митинг возле Минобороны Twitter Офиса президента

Почтить память воинов пришли их близкие Twitter Офиса президента

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах з ушанування пам’яті військовослужбовців, які в цей день 2015 року загинули при обороні Донецького аеропорту під час війни на сході України.



Детальніше: https://t.co/S3GqNxgq4e pic.twitter.com/IzqSPCuSSX — Офіс президента (@APUkraine) January 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января, в День памяти "киборгов" ДАП, Зеленского раскритиковали за слишком поздний пост о подвигах более 200 Героев, которые ценой собственной жизни защитили независимость Украины. Президент отреагировал на траурную дату только в 17:25 и поддался осуждению многих украинцев.

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