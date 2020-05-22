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22 мая • обновлено в 08:53
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Количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 20 тысяч: статистика Минздрава на 22 мая

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По состояню на утро пятницы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 20 148 случаев коронавируса COVID-19. Из них 442 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 588 человек (+9 за сутки). В то же время выздоровели 6 585 (+358 за сутки), сообщает пресс-служба Минздрава.

Данные Минздрава по коронавирусу

Данные Минздрава по коронавирусу

Пресс-служба Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 21 мая в Украине было зафиксировано 19 706 случаев коронавируса. Скончались на тот момент 579 человек, а выздоровели 6 227.

  • Напомним, с 22 мая в Украине начинается новый этап ослабления ограничительных мер, поскольку страна переходит на адаптивный карантин.

  • В частности, разрешат работу гостиниц без ресторанов, работу общественного и внутриобластного транспорта, религиозные мероприятия (не более одного человека на 10 кв. м) и спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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