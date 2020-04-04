Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 1096: статистика Минздрава на 4 апреля

По состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за сутки зафиксировано 154 новых заражений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", – сказано в сообщении.
Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 1096
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 66 случай;
Волынская область – 17 случаев;
Днепропетровская область – 14 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 9 случаев;
Закарпатская область – 24 случая;
Запорожская область – 28 случаев;
Ивано-Франковская область – 94 случая;
Кировоградская область – 19 случаев;
Киев – 195 случаев;
Киевская область – 77 случаев;
Львовская область – 14 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 26 случаев;
Полтавская область – 8 случаев;
Ривненская область – 31 случай;
Сумская область – 37 случаев;
Тернопольская область – 135 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 8 случаев;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черновицкая область – 206 случакв;
Черкасская область – 61 случай;
Черниговская область – 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 4 апреля в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщения о подозрении на COVID-19.
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