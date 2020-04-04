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4 апреля • обновлено в 10:43
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Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 1096: статистика Минздрава на 4 апреля

7.5т
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По состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за сутки зафиксировано 154 новых заражений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", – сказано в сообщении.

Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 1096

Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 1096

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 66 случай;

  • Волынская область – 17 случаев;

  • Днепропетровская область – 14 случаев;

  • Донецкая область – 8 случаев;

  • Житомирская область – 9 случаев;

  • Закарпатская область – 24 случая;

  • Запорожская область – 28 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 94 случая;

  • Кировоградская область – 19 случаев;

  • Киев – 195 случаев;

  • Киевская область – 77 случаев;

  • Львовская область – 14 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 26 случаев;

  • Полтавская область – 8 случаев;

  • Ривненская область – 31 случай;

  • Сумская область – 37 случаев;

  • Тернопольская область – 135 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 8 случаев;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черновицкая область – 206 случакв;

  • Черкасская область – 61 случай;

  • Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 4 апреля в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
РФ направила 11 самолётов с медтехникой и специалистами в Сербию... А некоторые уже и землю свою отдали... А помощи так и нет.
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