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22 февраля • обновлено в 06:04
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Коксохимзавод в Донецке разграбили и разрушили

2.4т
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Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка показали останки Донецкого коксохимзавода, который находится на Азотном.

Фото опубликовали на странице hochu_domoy.ua в Twitter. На снимках видны масштабные разрушения – от предприятия остались только остовы. По словам дончан, и до войны на Донбассе завод был в упадке, однако в последние годы то, что от него оставалось, было разворовано.

"Сюда в 2014 году пришёл русский мир", – сказано в сообщении.

hochu_domoy.ua / Twitter

hochu_domoy.ua / Twitter

Пользователи под постом отмечают, что так будет со всем, до кого дотянется Путин.

"И так будет с каждым , до кого дотянется Путин!", "Народная республика" процветает – железные ворота никому не нужны!", "Сначала разруха в головах, а теперь вон оно что!", – пишут пользователи.

"Сюда пришел русский мир!" В сети показали, что осталось от Донецкого коксохимзавода
"Сюда пришел русский мир!" В сети показали, что осталось от Донецкого коксохимзавода
"Сюда пришел русский мир!" В сети показали, что осталось от Донецкого коксохимзавода
"Сюда пришел русский мир!" В сети показали, что осталось от Донецкого коксохимзавода

Как писал OBOZREVATEL, недавно главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский выдал признание о том, как ополченцы якобы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке.

Там раньше жил батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Донецк
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Юг Руси
Юг Руси
Питары, а в сети не показали Донецкий аэропорт? Раздолбленный питаргами! И вы, tвари, смеётесь
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-от сюда украинский мир и не уходил
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тимчук нина
тимчук нина
Слышала , что на Донбассе некоторые заводы вывезли, что-то закрыли, что-то распилили на металлом, Жители претензии к России имеют?Все таки обещали рассвет и процветание, может на месте устаревшего возвели, что-то современное, хотя и на других отжатых территориях такая же картина, даже там где нет "хунты" и не стреляют-.
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