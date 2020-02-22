"Сюда пришел русский мир!" В сети показали, что осталось от Донецкого коксохимзавода

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка показали останки Донецкого коксохимзавода, который находится на Азотном.

Фото опубликовали на странице hochu_domoy.ua в Twitter. На снимках видны масштабные разрушения – от предприятия остались только остовы. По словам дончан, и до войны на Донбассе завод был в упадке, однако в последние годы то, что от него оставалось, было разворовано.

"Сюда в 2014 году пришёл русский мир", – сказано в сообщении.

hochu_domoy.ua / Twitter

Пользователи под постом отмечают, что так будет со всем, до кого дотянется Путин.

"И так будет с каждым , до кого дотянется Путин!", "Народная республика" процветает – железные ворота никому не нужны!", "Сначала разруха в головах, а теперь вон оно что!", – пишут пользователи.

Сюда в 2014 году пришёл Русский Мир: https://t.co/xvH3pni5aI — Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 20, 2020

Как писал OBOZREVATEL, недавно главарь батальона "Восток" террористической "ДНР" Александр Ходаковский выдал признание о том, как ополченцы якобы спасли от фашистов гостиницу "Прага" в Донецке.

Там раньше жил батальон Захара Прилепина, который, по его словам, полностью разгромил и разграбил здание.

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