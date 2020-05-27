Главная Новости
27 мая • обновлено в 22:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса: Ляшко дал прогноз

926
Читать материал на украинском

Уже 22 июня в Украине может быть "нулевая статистика" заболевания COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK. Ведущая спросила у него, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые случаи коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Об этом еще рано говорить. Но мы говорим о 22 июня", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко дал прогноз, когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса. Иллюстрация

Ляшко дал прогноз, когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса. Иллюстрация

В то же время он отметил, что ситуация будет сильно зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса.

"Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркуляции вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение. После Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 мая в Украине официально зафиксировали 21 905 случаев коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги