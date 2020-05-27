Когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса: Ляшко дал прогноз

Уже 22 июня в Украине может быть "нулевая статистика" заболевания COVID-19.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK. Ведущая спросила у него, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые случаи коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Об этом еще рано говорить. Но мы говорим о 22 июня", – подчеркнул Ляшко.

Ляшко дал прогноз, когда в Украине будет "нулевая статистика" коронавируса. Иллюстрация

В то же время он отметил, что ситуация будет сильно зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса.

"Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркуляции вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение. После Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 27 мая в Украине официально зафиксировали 21 905 случаев коронавируса.

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