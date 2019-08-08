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"Когда в Севастополь?" В Черное море зашел ракетный эсминец НАТО: появились фото

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В четверг, 8 августа, в Черное море зашел ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG78).

Об этом со ссылкой на мониторинговую группу "Майдана иностранных дел" и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщил в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что это уже 23-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019 году.

Новости
С морпехами на борту: в Черное море зашел десантный корабль США
Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Как отметили в 6-м флоте США, цель корабля – "повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку нашим союзникам и партнерам по НАТО в регионе".

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевой корабль Военно-морских сил США "Карни" (USS Carney) прошел пролив Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

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Место
Украина
Теги
Черное море НАТО
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну, зашёл и зашёл. Как говорят аборигены одной черноморской страны: "добре дошли!" :) Надеюсь, дельфины не покусают, пока гостить будут. :)
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