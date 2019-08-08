"Когда в Севастополь?" В Черное море зашел ракетный эсминец НАТО: появились фото

В четверг, 8 августа, в Черное море зашел ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG78).

Об этом со ссылкой на мониторинговую группу "Майдана иностранных дел" и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщил в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что это уже 23-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019 году.

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Как отметили в 6-м флоте США, цель корабля – "повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку нашим союзникам и партнерам по НАТО в регионе".

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — 28-й корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк". Управление вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Porter (DDG78) Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевой корабль Военно-морских сил США "Карни" (USS Carney) прошел пролив Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

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