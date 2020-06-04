Главная Новости
4 июня • обновлено в 09:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда снимут карантин в Украине: пояснение

2.3т
Читать материал на украинском

Адаптивный карантин в Украине будет действовать до 22 июня. Далее все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после всех этапов его ослабления.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Каждый новый этап смягчения карантина наступает раз в 10 дней.

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 июня

Карантин в Украине будет действовать как минимум до 22 июня

Так, с 5 июня правительство Украины разрешило:

  • лицам, старше 60 лет, можно будет не соблюдать самоизоляцию;

  • будут запущены внутренние авиаперелеты;

  • перевозки пассажиров легковыми автомобилями будут разрешены в количестве до пяти человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет);

  • кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри заведений;

  • будет снят запрет на проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 1,5 м²;

  • будет разрешено проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме.

На следующем этапе с 15 июня запустят зарубежное авиасообщение.

При этом в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС будет обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине целесообразно ослаблять карантин, несмотря на постоянный рост заболеваемости коронавирусом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины вирус карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,5 млн человек, погибли – 384 тысяч.

  • Ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19. Он показывает степень опасности вируса.

  • ВОЗ объявила о возобновлении испытаний "препарата Трампа", который раньше обвиняли в повышении смертности от коронавируса.

  • COVID-19 вызвал дискуссии в мире: Швеция признала ошибку отказа от карантина, а Южная Корея ввела QR-коды для похода в клуб или церковь.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги