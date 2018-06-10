Когда новолуние в июне 2018 и что нельзя делать

Новолуние в июне 2018 года произойдет в среду, 13 июня, в 22:40 по киевскому времени.

Астрологи в этот день рекомендуют отказаться от бурной деятельности, компаний, застолий, а также серьезных деловых встреч и принятия важных решений.

Провести его желательно в уединении, наедине со своими мыслями. Подобная обстановка будет способствовать составлению планов на будущий лунный месяц.

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Считается, что начало роста луны обеспечивает хороший "рост" для дел, начатых в этот день. "Посейте" правильные "семена", не бойтесь ставить высокие цели – бизнесовые, финансовые, карьерные, личные.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал OBOZREVATEL о том, что это новолуние произойдет в зодиакальном знаке Близнецы. Такое сочетание благоприятно для планирования путешествий и деловых поездок, составления списка людей, с которыми вы хотели бы наладить связь.

Кроме того, по словам астролога, это хорошее время для того, чтобы выбрать вуз для вашего ребенка, а также город или страну для обучения.