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24 ноября • обновлено в 03:52
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Когда настигнет новый ретроградный Меркурий: чем опасен

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В среду, 20 ноября, закончился очередной период ретроградного Меркурия. Следующий ожидается уже вскоре – с 17 февраля 2020 года по 10 марта.

Наблюдатели считают, что период ретроградности начинается тогда, когда планета замирает, а потом начинает попятное движение. Он является неблагоприятным для целого ряда дел.

Так, в период ретроградности Меркурия не стоит:

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Ретроградный Меркурий

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  • начинать новые дела;

  • ставить подписи под важными документами;

  • принимать важные решения;

  • планировать дела, которые зависят от какого-то одного средства связи – техника может подвести;

  • избавляться от вещей.

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Астрологи утверждают, что такой период ощущают все люди, поскольку он способен внести беспорядок в различные сферы жизни человека. Например, могут наблюдаться сбои в коммуникациях, причем не только в работе гаджетов, но и в общении между людьми.

Кроме того, ретроградный Меркурий несет опасность:

  • срыва покупок и продаж;

  • неудачных переговоров;

  • путаницы в оформлении документов;

  • отмены давно запланированных поездок и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая фаза ретроградности Меркурия была с 7 июля до 2 августа. Асторологи не советуют венчаться и жениться в этот период.

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Автор
Марина Погорилко
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