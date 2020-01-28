Когда будут объявлены результаты конкурса на должность главы Госпотребслужбы?

Открытое обращение относительно промедления с назначением главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

23 октября 2019 года распоряжением №986-р Кабинет Министров Украины объявил конкурс на занятие должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в связи с увольнением предыдущего руководителя. При этом был установлен предельный срок подачи документов для участия в конкурсе – 18 ноября 2019 года. По состоянию на 18 часов 18 ноября 2019 года документы подали более 10 претендентов, большинство которых не имело никакого отношения к ветеринарии и защите прав потребителей.

Однако, неожиданно для всех участников конкурса, на третий день после официального завершения приема документов для участия в указанном конкурсе, а именно 20 ноября 2019 года, Кабинет Министров Украины вопреки законодательству распоряжением №1056-р вносит изменения в прежнее решение и продлевает сроки приема документов для участия претендентов в конкурсе до 12:00 22 ноября 2019 года. В соответствии с этим распоряжением документы подали еще несколько человек. Учитывая, что претендентов на кресло главы Госпродпотребслужбы было более чем достаточно – такой шаг правительства был обусловлен вовсе не отсутствием выбора, а какими-то другими мотивами. Наши источники в Госпродпотребслужбе высказывали подозрение, что кому-то из высокопоставленных чиновников очень хотелось поставить главой ведомства "своего человека". Но этот кандидат по каким-то причинам просто не успел собрать необходимые документы.

Таким образом, по состоянию на 4 декабря 2019 года определился основной список кандидатов на должность главы, которые прошли все этапы отбора и попали на финальное собеседование: Сергей Глущенко, Геннадий Гадзовский, Геннадий Супиханов, Игорь Кузин и Дмитрий Выдолоб.

По результатам окончательного собеседования победителем конкурса был определен Глущенко С.М., человек, которого в профессиональных кругах называли одним из самых достойных кандидатов. Его кандидатура была включена в "Перечень кадровых вопросов" на заседание Кабинета Министров 18 декабря 2019 года. Однако этот вопрос был снят с рассмотрения с мотивацией необходимости проведения спецпроверки, которая длится до 30 дней. А через месяц в день заседания правительства 24 января 2020 года, где снова должен был рассматриваться вопрос назначения Глущенко С.М., оказалось, что его кандидатура не согласована с аграрным комитетом Верховной Рады. Это стало официальной причиной очередного снятия вопроса с рассмотрения Кабмина.

Таким образом, до сих пор ГППС Украины не имеет руководителя и не может оперативно и ответственно реагировать на ситуацию в государстве. Более того, "замороженным", по нашей информации, оказался также конкурс на должность первого заместителя председателя этой службы. Проведение собеседования с семью кандидатами, прошедшими первый этап соответствующего отбора, отложен на неопределенное время.

И все это происходит в условиях осложнения эпизоотической ситуации, вызванной выявлением в Украине птичьего гриппа, проявлениями африканской чумы свиней. Серьезного усиления требуют меры по безопасности и качества пищевых продуктов, защиты прав потребителей. Безотлагательного решения ожидают также вопросы разрушенной сети государственных ветсанутильзаводов.

Такая ситуация наталкивает на подозрение, что кому-то очень нужно затянуть время. Вот только кому и с какой целью? Ведь власть декларирует намерения строить честное и справедливое государство. Так почему бы не начать процесс строительства спроведения действительно прозрачных конкурсов, где не будет места лоббированию и подковерным договоренностям?

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