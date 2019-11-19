В Одесской области внезапно зацвела сирень. Фото уникального явления

В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" из-за аномально теплой погоды зацвела сирень.

Об этом на своей странице в Facebook написал эколог Иван Русев. Он опубликовал фото цветущей сирени.

В Одесской области зацвела сирень Ivan Rusev/Facebook

"Возле офиса НПП "Тузловские лиманы" впервые за всю историю моих наблюдений в украинской Бессарабии 18 ноября 2019 года зацвела сирень. Говорят, климат меняется", - написал Иван Русев.

Под постом эколога пользователи оставляют комментарии. Одни люди восхищаются красотой фото, другие пишут, что осеннее цветение вредно для растений, ведь скоро морозы.

В Одесской области зацвела сирень Ivan Rusev/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады в середине октября внезапно зацвели сакуры.

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