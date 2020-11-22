Кинах сказал, что перед локдауном стоит сделать правительству

Карантин выходного дня в Украине должен был сопровождаться компенсаторными мерами для бизнеса. Решение о локдауне может не выполняться на местах.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. "Я категорически против карантина на выходные дни в той форме, в которой он утвержден", – заявил он.

"Исходя из опыта других государств, все карантинные мероприятия сопровождаются пакетами решений по компенсации потерь. В частности, принимаются решения по поддержке занятости", – отметил он.

Кинах отметил, что решения о масштабных ограничительных мерах должны приниматься в тесном взаимодействии с органами власти на местах.

"Что мешает Шмыгалю перед тем, как принимать решение о карантине на выходные дни подготовить расчеты, пригласить специалистов, ответственных лиц, губернаторов, мэров, отработать систему взаимодействия, обратную связь. Обсудить, что необходимо сделать, чтобы минимизировать потери", – сказал он.

В этом контексте экс-чиновник заметил: "Нельзя в этой ситуации принимать решения в кабинетах, в отрыве от реальной жизни, от реальной ситуации на территориях, тем более в условиях децентрализации. Необходимо делать вывод и президенту, и правительству, у парламенту, что сегодня как никогда необходим постоянный диалог, обратные коммуникации, аналитика, прогнозы, поиск оптимального варианта".

Кинах заявил, что власти крайне необходим "комплексный системный профессиональный подход". "Если мы не будем его видеть, мы будем видеть тенденцию отказа на местах выполнять то, что разрушает жизнь", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что альтернативой локдауну и карантину выходного дня может быть контроль за больными и контактными лицами на самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома".