Филарет никогда не будет управлять лаврой - УПЦ МП

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет сделал ряд ярких заявлений, посвященных церковной автокефалии и шагов, которые должны последовать после ее предоставления Украине.

В частности, он подчеркнул, что две крупнейшие лавры – Киево-Печерская и Почаевская – "не могут принадлежать русской церкви". "Если в Украине будет одна Поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - убежден патриарх.

Он также сообщил о том, что порядка десяти иерархов УПЦ МП поддержали идею автокефалии и подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса.

OBOZREVATEL попросил прокомментировать эти заявления главу Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента (Вечерю).

Архиепископ Климент (Вечеря) https://www.religion.in.ua

- Патриарх Филарет заявил, что в случае создания в Украине автокефалии логично будет, что Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в управление этой украинской поместной церкви. Как вы можете прокомментировать это заявление?

- Прежде всего, следует учитывать, что Филарет - это уже слишком пожилой человек, и поэтому мне не очень подходит комментировать его слова, тем более всё то, что он наговорил в своем последнем интервью.

Бывает, что люди немного и подзабывают в таком возрасте. Я только могу напомнить, что три украинские лавры сегодня принадлежат именно признанной всеми поместными церквями Украинской православной церкви, которая является единственной поместной церковью украинского народа.

Филарет никогда не будет управлять одной из украинских лавр.

- Если УПЦ не присоединится к автокефалии, готова ли она отдать указанные лавры?

- Сегодня еще некуда присоединяться. А по информации, поступающей из Стамбула, разговора об автокефалии не идет, а есть какие-то идеи по созданию в Украине епархии Константинопольского патриархата.

Не комментируя законность такой епархии, скажу лишь со стопроцентной уверенностью, что те, кто могли бы в ней оказаться, не будут иметь и малой доли прав на самоопределение, которыми сегодня обладает наша церковь. Поэтому ваш вопрос еще не имеет объективных оснований. Жизнь покажет, что будет дальше, но происходить все будет точно совсем не так примитивно, как это изображают наши политики и Филарет.

Однако замечу, на протяжении всей истории Украины наш верующий народ всегда защищал свои лаврские обители и от униатов, и от раскольников. Почаевский монастырь даже коммунисты не смогли отобрать. Поэтому советовал бы тем, кто посягает на эти обители, не пытаться переступать через законы отечественной истории.

- Какими будут действия УПЦ, если Рада примет соответствующие законы?

- То, что касается законов, должно находиться в плоскости прав и свобод граждан Украины. Эти законы, по крайней мере, в том варианте, о котором сегодня говорят их лоббисты, направлены на ограничение общечеловеческих прав и свобод. Поэтому в случае таких действий законодательного органа мы вынуждены будем делать что-то, чтобы не допустить возрождения тоталитаризма.

Рада не может одним законом принимать решение о декоммунизации и уничтожении памятников советским вождям, а другим законом - внедрять в жизнь испытанные ими же методы борьбы с религией.

Конечно, мы не политики, и поэтому у представителей церкви, как, к слову, и у подавляющего большинства рядовых украинцев, очень мало действенных рычагов влияния на власть. Однако всем известно, что Бог не в силе, а в правде. Все, кто когда-либо восставали против церкви, всегда имели печальные биографии.

- А если украинские националисты попытаются отобрать их силой?

- Православных верующих, которые ежедневно приходят в лаврские храмы, гораздо больше, чем националистов. В этом можно легко убедиться, посетив богослужение в любой воскресный день. И все же не хочется верить, что в нашей стране есть нездоровые силы, которые ради политики готовы порождать силовые религиозные конфликты.

- Патриарх Филарет заявил о том, что около десяти иерархов УПЦ поддержали идею автокефалии церкви в Украине и подписали обращение к патриарху Варфоломею. Действительно ли этот факт имел место? Как руководство УПЦ относится к подобным действиям? Можно ли это назвать действиями, не согласованные со священноначалием церкви?

- В данном случае Филарет озвучил недостоверную информацию.

Церковь руководствуется евангельским принципом: кто ходит днем, тот не спотыкается. Если бы были эти десять епископов, то им нечего скрывать свою позицию.

Во-первых, нужно быть откровенным со своей паствой, ведь епископы - это не пастыри, которые пасут сами себя. Они зависимы от своей паствы в принятии всех глобальных решений. Именно поэтому УПЦ очень осторожна в суждениях о политике, потому что на западе ее паства имеет одни политические настроения, в то время как на востоке очень часто диаметрально противоположные.

Среди двух епископов, которые озвучили свое намерение подписать обращение к Константинопольскому патриарху, один не является епархиальным архиереем, а епархия другого, то есть священники, монахи и миряне, вряд ли в полноте разделяет его настроения. Эти два епископа, как мы видим из СМИ, имеют возможность чуть ли не ежедневно рассказывать о своих убеждениях, несмотря на то, что никто из их собратьев архиереев не выступил в их поддержку, да и всё церковное сообщество не делегировало их к этому.

Это возможно только потому, что в нашей церкви очень почитается мнение другого. Блаженнейший митрополит Онуфрий с большой толерантностью относится к проявлениям индивидуальных позиций, которые не касаются вопросов вероучения.

Кстати, когда недавно глава епископов Констянтинопильського патриархата в США допустил заявления об автокефалии американских епархий, то сразу же, на прошлом Синоде в мае, патриарх Варфоломей стал настаивать на его отречении от должности. Это яркий пример того, что может произойти с УПЦ, если она потеряет свой статус самоуправляемой церкви и окажется под юрисдикцией Стамбула.