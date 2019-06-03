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"Киевского патриархата никогда не было!" Варфоломей сделал громкое заявление 

2.2тЧитать материал на украинском

Вселенский Патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

Об этом сообщил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко, опубликовав текст выступления патриарха на своей странице в Facebook.

Варфоломей выразил свою поддержку Украине и Православной церкви Украины.

По его словам, Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший Митрополит Киевский.

"Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной церкви Украины его высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", — заявил Вселенский Патриарх.

Патриарх Варфоломей

Патриарх Варфоломей

Сергей Томиленко, Facebook

По его словам, предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой.

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"Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовную справедливость. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства", - заключил Варфоломей.

"Киевского патриархата никогда не было!" Варфоломей сделал громкое заявление 
"Киевского патриархата никогда не было!" Варфоломей сделал громкое заявление 
"Киевского патриархата никогда не было!" Варфоломей сделал громкое заявление 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетПатриарх Варфоломей
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Результаты президентских выборов на Украине наглядно показали, что, как власть относится к Церкви, так и Бог относится к власти.
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леня зе
леня зе
😂😂🐑🐑👏
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Милашка Лера
Милашка Лера
Cпасибо тому, кто покaзaл мне этот caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁f01hxt Пpocто прoйдя oпроc пoлучила пoчти пoлугодовую зарплату)) Пользyйтесь, пока еще eсть возможнoсть=)
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