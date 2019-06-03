"Киевского патриархата никогда не было!" Варфоломей сделал громкое заявление 

Вселенский Патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

Об этом сообщил глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко, опубликовав текст выступления патриарха на своей странице в Facebook.

Варфоломей выразил свою поддержку Украине и Православной церкви Украины.

По его словам, Филарет был восстановлен в епископском достоинстве как бывший Митрополит Киевский.

"Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной церкви Украины его высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", — заявил Вселенский Патриарх.

Патриарх Варфоломей Сергей Томиленко, Facebook

По его словам, предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой.

"Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовную справедливость. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства", - заключил Варфоломей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

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