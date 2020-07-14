Киевские выпускники оскандалились из-за ненависти к крымским татарам. За ними могут стоять 'взрослые дяди'

В Украине вспыхнул скандал из-за видео, которое записали и выложили в Instagram выпускники киевской школы № 90. В нем, кроме грубых нецензурных высказываний в адрес крымских татар, звучали лозунги российской пропаганды, а также критика Центра качества образования. Поводом для этого стало одно из заданий ВНО по истории Украины, которое предусматривало знание крымскотатарских деятелей разных исторических эпох.

На появления ролика в соцсети немедленно отреагировало руководство школы, которое извинилось перед крымскими татарами и заверило их в том, что полуостров является неотъемлемой частью Украины. Украинский центр качества образования тоже осудил "кощунственные высказывания" школьников и посоветовал им развивать критическое мышление. В свою очередь, представители Меджлиса крымскотатарского народа заявили, что они не имеют претензий к детям.

OBOZREVATEL решил выяснить, что спровоцировало выпускников на такой поступок и кто может стоять за скандальным видео.

Инцидент исчерпан, но проблема остается

В своем посте в Facbook председатель Меджлиса Рефат Чубаров написал о том, что крымские татары не только принимают извинения от руководства учебного заведения, но и приглашают выпускников, которые записали скандальное видео, в свой офис. Он вместе с Мустафой Джемилевым готовы подробно рассказать о роли их народа в истории Украины и подарить книги о Крыме.

"Мы считаем, что инцидент с детьми исчерпан. Но проблема до сих пор остается нерешенной. Для того, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, им нужно больше рассказывать о нашей общей истории. Чтобы они сначала научились любить Родину и свой народ, а потом начали уважать другие нации. Иного пути нет", – отметил в комментарии OBOZREVATEL Чубаров.

Он также добавил, что до 2014 года украинцы почти ничего не знали о крымских татарах, кроме того, что они были депортированы из Крыма в Узбекистан, а после развала СССР начали возвращаться на полуостров.

"Я менее всего хотел бы в этой ситуации обвинять самих детей. Ведь дети, как губка, впитывают все, что слышат от родителей. Здесь школа должна систематически подойти к этим вопросам, корректируя болезненные темы. Педагогам нужно подавать материал своим ученикам с точки зрения исторической преемственности (как образовалось государство, какие народности жили на ее территории, какие земли в свое время входили в ее состав и т.д.", – рассказал Чубаров.

Киевские школьники назвали Крым частью России

По его мнению, главная проблема украинского общества заключается в том, что оно не осознает своей роли по отношению к государству (и наоборот). И пока это не произойдет, украинцы не смогут до конца понять другие нации, проживающих на их территории.

"В этом коротком видео, которое выложили дети, были страшные вещи. И там не только оскорбления в адрес крымских татар, но и раздавались сепаратистские высказывания. Если бы меня спросили: "А что для вас является большей угрозой – подобные высказывания детей ли круглосуточно звучит из эфиров некоторых украинских каналов?", то я бы, конечно, выбрал второй вариант. Когда известные политики говорят о том, что у нас нет войны, что у нас внутренний конфликт, татары сами виноваты в том, что оккупанты бросают их в тюрьмы – это абсолютно недопустимо. Если мы не можем справиться с ними, то почему мы весь свой гнев направляем на этих детей?" – спрашивает председатель Меджлиса.

Депутат Верховной Рады Украины Ахтем Чийгоз считает, что согласно уголовному кодексу Украины, изложенное видео содержит элементы состава преступления. Он послал депутатское обращение в Минобразования относительно разжигания национальной вражды и ненависти.

"Позорные и нецензурные высказывания в адрес коренного крымскотатарского народа Украины, направленные на разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства, имеют состав преступления согласно статье 161 Уголовного кодекса Украины", – отметил народный депутат.

В комментарии OBOZREVATEL Чийгоз также напомнил о том, что один из участников видео признал принадлежность оккупированного Крыма России.

"В свое время игнорирование со стороны власти подобных высказываний привело к росту антиукраинских настроений в Крыму и позволило врагам захватить полуостров", – подчеркнул Чийгоз.

По его мнению, чтобы это предотвратить, необходимо проводить уроки на тему российско-украинской войны, роли крымских татар в сохранении и защите территориальной целостности Украины.

По оскандалившимися школьниками могут стоят взрослые twit.su

За школьниками стоят "взрослые дяди"

В комментарии OBOZREVATEL преподаватель классической гимназии при ЛНУ имени Ивана Франко Тед Лещак заметил, что проблема заключается в том, что крымские татары как коренной народ до сих пор не заняли достойного места в украинском государстве.

"Попытки сделать это при предыдущем президенте были недостаточными, а теперь, похоже, они вообще прекратились. Должно было что-то делать в этом направлении и школьное образование, но, как видим, она с этой функцией тоже не справилась. Это должно быть ежедневная просветительская работа всех , от кого это зависит. Крымские татары являются нашими братьями по духу, которые тоже, как и украинцы, понесли жестокие удары от российской и советской империй. Но одними вопросами в ВНО проблему не решить", – подчеркнул он.

По его мнению, молодежь, которая выросла в годы украинской независимости, живет под значительным влиянием российского информационно-культурного поля, в котором часто используются оскорбительные названия относительно других наций, а также царит тотальное пренебрежение к нерусским народам.

Иного мнения придерживается учитель истории Виктор Огиенко. Он рассказал OBOZREVATEL, что действующая программа ВНО предусматривает ознакомление с выдающимися крымско-татарскими деятелями и изучения истории полуострова.

"Стоит добавить, что не во всех учебниках по истории Украины для 10 класса упоминается фамилия Челебиджихана как организатора первого Курултая, хотя само событие освещена достаточно. Моя внучка сдавала ВНО по истории Украины и этот вопрос (его номер был 25) не вызывал у нее никаких проблем. Вероятно, за учениками 90-й школы стоят взрослые дяди, которым выгодно, чтобы все это повлекло резонанс в СМИ, особенно российских. Точки, кажется, расставлены. Но остаются вопросы как в дирекцию школы, так и к учителям истории", – добавил Огиенко.

В комментарии OBOZREVATEL эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба сказал, что выпускники не могли самостоятельно записать подобное видео и ими, вероятно, кто-то руководил.

"Это вряд ли аутентичное переживания молодежи, поскольку молодые люди иначе высказываются. Так, им свойственна речь ненависти, хейтерства, буллинг, но при этом они избегают разговоров на политические темы. И обобщения, которые присутствовали на видео, имеют скорее идеологическую основу. Это все совпадает с рядом других событий (законопроект Бужанского о языке, с эфиров некоторых каналов звучат упреки, что Майдан привел к легализации фашизма и т.д.). То есть это все в куче очень хорошо ложится в общую картину", – пояснил Скиба.

Он считает, что раздувание межнациональной ненависти может быть выгодно пророссийским партиям, которые выступают против евроинтеграции и хотят дружить с Россией.