Киевлянин убил себя флаконом от духов. Фото и видео 18+

В ночь на 8 сентября, в Киеве, мужчина возрастом около 30 лет покончил жизнь самоубийством с помощью флакона от духов. На теле были порезы: один из них на шее, а еще два – на руках.

Тело было обнаружено на улице Анны Ахматовой, 1, неподалеку от супермаркета Billa (Позняки). Об этом сообщил "Информатор".

Лежавшего без сознания в луже крови мужчину обнаружили случайные прохожие, которые около шести утра вызвали полицию и скорую. Но прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Киевлянин убил себя флаконом от духов kiev.informator.ua

При мужчине не было ни документов, ни телефона. А в 20-ти метрах от тела нашли огромную лужу крови, а также сумку с личными вещами погибшего.

Кроме того, среди вещей была записка с именем Света и номером телефона.

Правоохранители выяснили, что мужчина сидел на лавочке около четырех утра и периодически перемещался. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку.

Киевлянин убил себя флаконом от духов kiev.informator.ua

Киевлянин убил себя флаконом от духов kiev.informator.ua

Киевлянин убил себя флаконом от духов kiev.informator.ua

Киевлянин убил себя флаконом от духов kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Киевщине произошло два аналогичных самоубийства. Предсмертных записок рядом с телами погибших не нашли.

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