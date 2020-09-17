Кернеса доставили в клинику 'Шарите' на сложную операцию – СМИ

Глава Харькова Геннадий Кернес, который заразился коронавирусом, был доставлен в немецкую клинику "Шарите".

Как сообщают "Новости Харькова", мэра города доставили в клинику в Берлине медицинским спецбортом.

Источник издания рассказал, что у Кернеса COVID-19 вызвал двустороннее воспаление легких. При этом чиновнику должны провести сложную операцию.

"Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Кернес еще на выходных шел на поправку. А в понедельник (14 сентября. – Ред.) ситуация ухудшилась. Комы, отека мозга – не было. Аппарат ИВЛ не подключали", – указано в информации.

Отмечается, что из авто скорой помощи Кернес пересаживался в самолет с кислородной подушкой.

Также в сети опубликовали видео из самолета, на котором Кернес прилетел в Берлин.

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