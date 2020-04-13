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13 апреля • обновлено в 20:09
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Кернес пообещал провести "Бессмертный полк" в Харькове на балконах

3.4т
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Мэр Харькова Генадий Кернес заявил, что, несмотря на карантин из-за коронавируса, он не намерен отказываться от планов провести в городе пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая.

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На своей странице в Facebook он лишь предложил изменить ее формат и призвал людей выйти с портретами не на улицы, а на балконы своих домов.

"Мы планировали масштабное празднование 75-й годовщины Победы. Это наш великий праздник, который у нас никому не отобрать. Мы готовились к массовому шествию "Полка Бессмертной Победы", когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала", – написал глава города.

Также Кернес отметил, что планировал провести грандиозный концерт на площади Свободы, однако сейчас вынужден отменить его.

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

"К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы – похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы", – подчеркнул мэр Харькова.

"Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", присоединиться к акции "Полк Бессмертной Победы" не выходя из дома. Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания", –добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее мэр Харькова отказался выполнять решение Кабинета министров Украины о введении карантина в городе, а позже и о закрытии метро.

  • Спустя некоторое время он все же согласился с карантинными мерами. Однако их необходимость он объяснил циничным высказыванием в адрес Италии. Так, говоря о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом стране, Кернес заявил, что там ездят "одни трупики".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
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Комментарии
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Можно сделать ещё зрелищней: ходить кругами с насаженным на палку дидом-воевалой вокруг телевизора и транслировать сразу в ютюб.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
В инвалидных колясках лучше провести - так можно будет отличить всех инвалидов мозга.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Никонов Сергей, ну проводи. Хотя тебя и так видно шо скачешь)))
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
РЕСПЕКТ! Память предков у славян в веках, в отличии от украинских жiденышей!
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