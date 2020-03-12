Кернес отказался закрывать школы в Харькове из-за карантина в Украине

В Харькове в школах и детских садах не начали трехнедельный карантин. Ограничения ввели на посещения театров, кинотеатров, цирка и торгово-развлекательных центров.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил мэр города Геннадий Кернес.

Также в Харькове перенесли проведение спортивных мероприятий, а на другие массовые мероприятия ввели ограничении до 60 человек.

Геннадий Кернес

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения", – сообщил Кернес.

Однако в школах приняли меры предосторожности. Так, отменили многокабинетную систему, учебный процесс будет проходить в одном классе. Дети по утрам будут проходить медосмотр, а школы будут дополнительно дезинфицировать.

Кернес подчеркнул, что что в Харькове нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

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