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20 марта • обновлено в 21:36
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Алексей Кучер
Алексей Кучер
Глава Харьковской облгосадминистрации Все статьи автора

Кернес и Ярославский - это танк, похожий на трактор ХТЗ

Комментируя написанное мэром Харькова, я бы сказал, что Кернес и Ярославский - это танк, который скорее похож на трактор производства ХТЗ, выпуск которых Ярославский так и не наладил, хотя много об этом говорил.

Теперь он решил дать заработать компании своего брата по поставкам медоборудования. Это их право, но я в этом принимать участия не буду.

Накануне у меня с Ярославским состоялся разговор, где он мне прямо советовал, как мне тратить бюджетные деньги. Я не согласился. Поэтому посыпались оскорбления в мой адрес.

Геннадий Кернес и Александр Ярославский

Геннадий Кернес и Александр Ярославский

KP.UA

Я искренне рад, что они что-то там закупают для города. Есть ещё масса бизнесменов которые делают это для областных медицинских учреждений, а также помогают своим транспортом забирать харьковчан с территории других государств. Я благодарен ВСЕМ, кто помогает городу и области. Неважно, какими способами они это делают.

Спускаться до оскорблений не буду. Кернесу и Ярославскому просто напомню слова из известного произведения Ивана Крылова "Собачья дружба":

Свет полон дружбою такою.

Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,

Что в дружбе все они едва ль не одинаки:

Послушать, кажется, одна у них душа,—

А только кинь им кость, так что твои собаки!

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Автор
Алексей Кучер Алексей Кучер
Тема
Коронавирус
Персоны
Александр Ярославский Геннадий Кернес
Место
Украина Харьков
Источник
Источник: Facebook Алексея Кучера
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Петров Сергей
Петров Сергей
Пязда тебе, поц..
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