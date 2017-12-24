Керченская переправа прекратила работу: Крым отрезало от России

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщается на сайте оператора ООО "Морская дирекция".

Накануне российское управление МЧС по Крыму на два дня (24 и 25 декабря) объявило штормовое предупреждение на полуострове. По информации ведомства, в Крыму ожидается сильный ветер 15-20 м/с.

Паромная переправа через Керченский пролив - основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Как сообщал "Обозреватель", появились свежие фото строительства Керченского моста в Крым.