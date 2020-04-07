"Кажется, мы проигрываем битву": заплаканная медсестра сделала признание о борьбе с COVID-19

В Великобритании медсестра реанимационного отделения Ширли Уоттс со слезами на глазах рассказала, как медперсоналу тяжело справляться с эпидемией коронавируса COVID-19.

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Медсестра пожаловалась, что в больнице не хватает сотрудников, передает Daily Mail.

"Вот, что сейчас на самом деле происходит. Посмотрите, как я выгляжу. Из-за маски у меня раздражение на носу. Я не снимала ее с половины седьмого утра до половины первого дня. Ситуация напряженная. У всех нас в больнице очень тяжелый период… Но мы пытаемся делать все, что в наших силах", – поделилась она.

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Медсестра рассказала, что постоянно находится на работе и приходит домой только, чтобы поспать. Она призвала людей быть ответственными и соблюдать карантин.

"Если вы увидели, что кто-то выходит на улицу без веской на то причины, или вы заметили, что люди собираются группами, я прошу сделать им замечание. Сейчас складывается ощущение, будто эту битву мы проигрываем", – призвала она.

Уоттс подчеркнула, что эпидемия очень тяжелая и врачи делают все возможное, но и люди должны соблюдать самоизоляцию.

"Это снимет с нас нагрузку, из-за которой мы все сейчас на коленях. Мы пытается спасти жизни. Мы делаем все возможное, чтобы спасти ваших родных и близких. Я хочу, чтобы вы увидели меня именно в таком состоянии. Я хочу, чтобы люди поняли, насколько все это серьезно", – подытожила она.

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