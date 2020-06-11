На Закарпатье не повторится сценарий Донбасса, поскольку эти регионы развивались абсолютно в разных реалиях после обретения Украиной независимости.

Об этом в эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1" сказал украинский журналист, представитель Украины в ТКГ в Минске Денис Казанский. По его словам, одним из ключевых факторов, который привел к трагедии Донбасса, стал экономический упадок этого региона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это (Закарпатье. – Ред.) абсолютно не напоминает Донбасс. У нас очень часто люди отвергают один из главных факторов событий на Донбассе. Экономический. Донбасс переживает происходящее из-за тех проблем, которые там произошли в 90-е: из-за варварской реструктуризации шахт, развала сплошного угольной промышленности. Эти шахтерские поселки превратились в гетто, которые были полуразрушенные, уничтожены", – считает он.

Денис Казанский Скирншот видео

По словам Казанского, иногда у людей даже не было привычных для всех удобств в домах, и так продолжалось годами.

"В Красном Луче на Луганщине люди в многоэтажках качали воду из-под земли. Они бурили скважины во дворе и на пятый этаж себе качали, так как водопровода не было. Там созрел не сепаратизм, а разновидность русского фашизма – озлобленность на весь мир. Там люди росли в условиях, когда завод разрушен, а работы нет. Бывшая жизнь закончилась. И они в какой-то момент оказались в условиях, когда нечего терять", – объяснил психологию сторонников "русского мира" Казанский.

"Многие из них ненавидели Украину, потому что у них ассоциировалось, что наступила независимость и все исчезло, умерло. В Берегово на Закарпатье я примерно даже ничего подобного не увидел. Там нет такой ужасной разрухи, там люди не переживали такого упадка", – заверил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сепаратизма на Донбассе и в Крыму до оккупации не было, а на ситуацию повлияло исключительно вмешательства России.

Также он отметил, что вопрос создания любых национальных автономий в составе Украины пока не обсуждается. Поэтому реализация подобных сценариев на Закарпатье и в Одесской области не представляется возможной.

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