МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Катастрофа для Путина'': в Польше высказались о Томосе для ПЦУ

5.7тЧитать материал на украинском

Томос, предоставленный Константинополем Православной церкви Украины 6 января, стал историческим поражением для России и политической катастрофой лично для президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, подчеркивая, что Украина перестала быть тем, что Москва называла своей "канонической территорией". По словам поляков, сообщает УНИАН, из-за Путина Россия больше не имеет былого влияния.

"Кремль потерял то, что со времен Переяславской рады 1654 считал своим", – передает издание.

Новости
''Конец православному братству!'' В РПЦ устроили новую истерику из-за Томоса ПЦУ
Томос ПЦУ

Томос ПЦУ

Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ

Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ

ТСН

Отмечается, что независимость ПЦУ – важное событие не только в религиозном и политическом, но и в историческом контексте

''Катастрофа для Путина'': в Польше высказались о Томосе для ПЦУ

Лефтерис Питаракис / AP Photo

"Теперь на фоне войны в Донбассе и оккупации Крыма украинцы постепенно будут переходить к "своей" церкви, отказываясь от той, которую контролирует Кремль. Это будет долгий, но неустанный, несмотря на сопротивление Москвы, процесс", – подытожили поляки.

Российский лидер же, по их словам, потерпел заслуженное поражение. "Если бы сегодня правление Путина закончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась в врага Москвы, а теперь это сделала еще и Украина", - говорится в статье.

Владимир Путин

Владимир Путин

BBC

Напомним, 5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. 6 января Томос вручили на Божественной литургии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Владимир ПутинПатриарх Варфоломей
Место
Польша
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
18
13
Смешно
24
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Зачем вы сами так себя накручиваете?Ни Путину ни русскому народу ваш томас и фекалии не нужны.У людей совсем другие заботы.Вы носитесь с этим томосом,как сзолотыми скрижалиями и сами себя нахваливаете.Может на верхушке там че то и нервничают,а простым людям что шел ваш томос и фекалия,что ехала.Вы не интересны уже никому.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Makc Махов
Makc Махов
Кацапосвын хуйложоп, сьебался в рейх кацапский 🇷🇺🐐! Вы тут нахуй 🖕🇷🇺 ненужны! Послали всех 133 млн Кацапов и лично, фюрера Путина-хуйло и штурмбаннфюрера РФ Гундяева Курилла. Катаетесь на замерзшем говне, ходите на ВЕДРО, грабте самовароносец Кузнецов, взрывайте друг друга в Кацапии, а мы с вас посмеемсу в сторонке! Хайль Путин Хуйло! 🖕🇷🇺🐷😀🐐😆🇷🇺🖕
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги