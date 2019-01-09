''Катастрофа для Путина'': в Польше высказались о Томосе для ПЦУ

Томос, предоставленный Константинополем Православной церкви Украины 6 января, стал историческим поражением для России и политической катастрофой лично для президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, подчеркивая, что Украина перестала быть тем, что Москва называла своей "канонической территорией". По словам поляков, сообщает УНИАН, из-за Путина Россия больше не имеет былого влияния.

"Кремль потерял то, что со времен Переяславской рады 1654 считал своим", – передает издание.

Томос ПЦУ

Синод Вселенского Патриархата с Томосом ПЦУ ТСН

Отмечается, что независимость ПЦУ – важное событие не только в религиозном и политическом, но и в историческом контексте

Лефтерис Питаракис / AP Photo

"Теперь на фоне войны в Донбассе и оккупации Крыма украинцы постепенно будут переходить к "своей" церкви, отказываясь от той, которую контролирует Кремль. Это будет долгий, но неустанный, несмотря на сопротивление Москвы, процесс", – подытожили поляки.

Российский лидер же, по их словам, потерпел заслуженное поражение. "Если бы сегодня правление Путина закончилось, он бы вошел в историю как неудачник, который сделал так, что из-под влияния его страны сначала вышла Грузия (добыча Екатерины II в 1783 году), которая когда-то была лояльной, а после войны 2008 года превратилась в врага Москвы, а теперь это сделала еще и Украина", - говорится в статье.

Владимир Путин BBC

Напомним, 5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. 6 января Томос вручили на Божественной литургии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.