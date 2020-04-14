Карпаты замело снегом: появились яркие фото

В Закарпатской области 14 апреля зафиксировали снегопад, местами высота снежного покрова достигала 118 см.

Как сообщается на странице Черногорский горно поисково-спасательного поста в Facebook на самой высокой точке украинских Карпат, горе Поп Иван, видимость составляла не более 100 метров (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

facebook.com/lavyny.official

Высота снежного покрова на снеголавинной станции Пожежевская и посту Драгобрат достигала 116 см и 118 см соответственно.

facebook.com/chornogora.rescue112

Также снегопад обрушился на Пилипцы, Подобовцы и в Буковели.

Значительная снеголавинная ситуация (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится 15 апреля.

gazeta-misto.te.ua

gazeta-misto.te.ua

gazeta-misto.te.ua

rubryka.com

rubryka.com

rubryka.com

rubryka.com

rubryka.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля неожиданно для жителей столицы пошел мокрый снег.

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