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15 апреля • обновлено в 00:50
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Карпаты замело снегом: появились яркие фото

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В Закарпатской области 14 апреля зафиксировали снегопад, местами высота снежного покрова достигала 118 см.

Как сообщается на странице Черногорский горно поисково-спасательного поста в Facebook на самой высокой точке украинских Карпат, горе Поп Иван, видимость составляла не более 100 метров (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

facebook.com/lavyny.official

Высота снежного покрова на снеголавинной станции Пожежевская и посту Драгобрат достигала 116 см и 118 см соответственно.

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

facebook.com/chornogora.rescue112

Также снегопад обрушился на Пилипцы, Подобовцы и в Буковели.

Значительная снеголавинная ситуация (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранится 15 апреля.

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

gazeta-misto.te.ua

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

gazeta-misto.te.ua

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

gazeta-misto.te.ua

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

rubryka.com

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

rubryka.com

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

rubryka.com

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

rubryka.com

Карпаты замело снегом: появились яркие фото

rubryka.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля неожиданно для жителей столицы пошел мокрый снег.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Карпаты снегопад
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