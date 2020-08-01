Карантинные ограничения после поездки в ОРДЛО остались: пограничники назвали условия въезда

Карантинные ограничения на контрольных пунктах въезда и выезда на Донбассе остаются в силе.

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Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины. Командующий ООС уточнил порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 о продлении с 1 по 31 августа карантина на территории Украины командующим операции объединенных сил уточнен порядок пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения", – сказано в сообщении.

Так, на период действия адаптивного карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение КПВВ иностранцам и лицам без гражданства (без наличия полиса страхования, который выдан зарегистрированной в Украине или иностранной страховой компанией, которая покрывает расходы, связанные с лечением коронавируса, и действует на срок пребывания в Украине).

Также граждане, которые выезжают с временно оккупированных территорий, должны будут проходить температурный скрининг и опрос на предмет контактов с больными COVID-19. Украинцев (кроме тех, которые прибывает для участия во ВНО) будут пропускать только при условии прохождения самоизоляции с использованием сервиса "Дій вдома" или обсервации.

Пропускать будут только граждан в средствах защиты. Одновременно на КПВВ могут находиться такое количество людей, которое обеспечивает соблюдение социальной дистанции.

Facebook ГПСУ

Facebook ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля, которое продлевает адаптивный карантин до 31 августа.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций распределила регионы Украины на четыре зоны, в зависимости от эпидемической ситуации, - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".