Самая актуальная и обсуждаемая тема на данный момент – это, безусловно, карантин выходного дня или как прозвали его пользователи сети Facebook "карантин выходного дна". Общество разделилось на четыре основные группы:

• Люди, которые поддерживают введение данной ограничительной меры. Правда, у меня создается впечатление, что большинство поддерживающих – это представители власти.

• Люди, считающие, что для преодоления коронавируса необходим тотальный локдаун, а не полумеры.

• Те, кто не поддерживают введение карантина и считают, что необходимы другие меры борьбы с коронавирусом.

• И так называемые "ковид диссиденты" — люди, которые до сих пор не верят в наличие и опасность коронавируса.

Давайте постараемся без эмоций обсудить все бытующие мнения.

Итак, сторонники карантина выходного дня во главе с министром здравоохранения Максимом Степановым (который вчера заявил о своем позитивном ковид-статусе и готов пройти весь путь пациента), говорят о том, что такая мера позволит разорвать цепочку заражений и тем самым снизит нагрузку на медицинские учреждения. И это правда. Ученые просчитали математическую модель и выяснили, что при введении локдауна выходного дня заболеваемость в эти дни, действительно, снизится. НО! Министр почему-то умалчивает о том, что те же ученые просчитали влияние увеличения плотности скоплений людей в будни на заражаемость и прогнозируют рост заболеваний в эти дни. Таким образом, положительный эффект от внедренных мер будет нивелирован. А это означает бесполезность данной меры.

Получается, что карантин выходного дня не даст необходимого эффекта, но при этом "убьёт" многие виды бизнеса, связанные с гостеприимством и культурой.

Неоднократно слышала от людей "мы в рестораны не ходим, у нас денег нет, так что, пусть закрывают" или "ничего страшного не случится, если какое-то время люди будут кушать дома" или "только придурки в такой ситуации ходят в кино и на концерты". Даже председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, считает, что есть такие сферы, от которых мы вообще можем отказаться в этот тяжелый период. Наверняка, доля правоты в этих словах есть, НО почему-то никто не думает о бизнесе… Да, знаю, в нашей стране существует классовая ненависть к бизнесменам, и никакие объяснения о том, что это люди, которые рискнули всем, заложили или продали свое имущество для получения первоначального капитала и теперь не спят ночами из-за груза ответственности, не приносят результатов. Однако, нельзя не понимать, что каждый бизнес – это, прежде всего, люди!!! Люди, у которых есть семьи, дети, пожилые родители! Как выжить в период локдауна официантам, поварам, посудомойкам, уборщикам, тренерам, билетерам, работникам сцены и т.д.? Кроме того, многие забывают, что налоги от бизнеса – это доходная часть бюджета, а значит, возможность платить зарплаты бюджетникам, содержать медицину и органы правопорядка.

Юристы говорят о том, что карантин выходного дня – это худший из вариантов для предпринимателей, поскольку они не могут иметь льгот по аренде помещения, по налогообложению, должны оплачивать все свои постоянные платежи, но при этом лишатся не менее 40% доходов. С учетом того, что первый локдаун не пережили приблизительно 15% предпринимателей, а остальные до сих пор восстанавливается, экономисты прогнозируют закрытие еще более 20% бизнесов.

Да, правительство пообещало подставить плечо бизнесу, разработав специальные программы. Но разработка программ – это время, а людям нужно жить сегодня. Кроме того, сама помощь бизнесу вызывает серьезные сомнения. Во-первых, если до сих пор не доплатили медикам, то чего ждать бизнесу? А во-вторых, правительство уверенно заявляет, что они помогли бизнесу при первом локдауне, но увидел ли эту помощь бизнес?

Гораздо более правильным, с точки зрения снижения уровня заболеваемости и нагрузки на медицинскую систему, было бы введение полного локдауна, и нам приводят в пример страны Европы, которые так и сделали, НО… В Европе существует система компенсаций людям, вынужденным находиться дома, а наши люди вынуждены выкручиваться сами.

Кроме того, сфера услуг и розничная торговля непродовольственными товарами составляет 60% от ВВП Украины и потерять такой источник доходов Украина не может. Даже Министр здравоохранения признает, что расчеты Министерства экономики говорят о том, что Украина не выдержит жесткого локдауна. И наконец, локдаун не лечит вирус – он только дает возможность снизить нагрузку на медицинскую систему для ее подготовки к дополнительным вызовам. Однако, все мы видели, к сожалению, что ни первый локдаун, ни адаптивный карантин, не справились со своей задачей. Поэтому, я уверена, что общий жесткий карантин – не выход для Украины.

На удивление, еще остались люди, которые не верят в наличие коронавируса. Доказать им очевидное, я, вряд ли, смогу. Рекомендую, лишь ознакомиться со статистикой. Согласно официальной статистике, количество зараженных уже превысило полмиллиона людей. Однако, если учесть, что очень большой процент бессимптомных больных и тех, у кого вирус протекает в легкой форме, то подозреваю, что реально заболевших в Украине в несколько раз больше.

Я принадлежу к той группе людей, которые являются противниками карантинных ограничений. И не потому, что не понимаю опасность коронавируса. А потому, что не верю в лечебную силу локдаунов, дорог, патриотического кино. Я многократно писала о том, что на сегодняшний день у нас в стране поломанная логика: изолируются здоровые люди, а больные вынуждены перемещаться по городу, пользуясь общественным транспортом, стоя в очередях в больницах и лабораториях, а также посещая место работы, в ожидании результатов теста. И единственный выход из ситуации, который я вижу, это пойти по словацкому сценарию, протестировав бесплатно все население страны за счёт средств коронавирусного фонда, тем самым отделив больных людей от здоровых.

Я даже создала петицию - https://petition.president. gov.ua/petition/108102?fbclid= IwAR2DwtdWktZU2vpTwq82VHU3GJjc wNvELUCEl4luirgtEDna35wcq- nXAwI Президенту этому поводу, но, к сожалению, пока достаточной поддержки моя инициатива не нашла…Хотела бы попросить всех неравнодушных людей не пожалеть пару минут своего времени и подписать петицию!

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