Карантин выходного дня не показал эффективности, – Рубан

Карантин выходного дня в Украине не показал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса (COVID-19).

Как заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, нужно как можно быстрее вводить локдаун.

По его словам, это должно быть единое решение по всей стране, рассматривать ситуацию отдельно по регионам не целесообразно.

"Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата по эффективности", – подчеркнул Рубан.

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