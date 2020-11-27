Карантин выходного дня не показал эффективности, – Рубан
По мнению Рубана, нужно как можно быстрее вводить локдаун
Это должно быть единое решение по всей стране
Карантин выходного дня в Украине не показал эффективного результата в борьбе с распространением коронавируса (COVID-19).
Как заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, нужно как можно быстрее вводить локдаун.
По его словам, это должно быть единое решение по всей стране, рассматривать ситуацию отдельно по регионам не целесообразно.
"Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата по эффективности", – подчеркнул Рубан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Олег Рубан заявил, что школы и детские сады в Украине пока не будут закрывать на карантин, так как в них наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.
27 ноября Министерство здравоохранения Украины сообщило о новом рекорде по количеству зараженных COVID-19 в сутки.
Украинцы раскритиковали карантин выходного дня и потребовали ввести локдаун.