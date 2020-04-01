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1 апреля • обновлено в 15:31
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Коронавирус вернется к зиме? Инфекционист дала неутешительный прогноз

1.8т
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Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса отменят к лету, если до того времени удастся стабилизировать ситуацию с заболеваемостью.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказала врач-инфекционист Людмила Мухарская. По ее словам, более точные прогнозы можно сделать через две недели, когда в Украине должен наступить пик заболеваемости.

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Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Из-за того, что в Украине на COVID-19 обследуют не так много людей и мы не знаем реалий, трудно правильно спрогнозировать ситуацию. Через две недели будет яснее. Однако мнение большинства специалистов таково, что к лету ситуация стабилизируется или пойдет на спад, и карантин могут отменить. Однако, что нас ждет осенью или зимой – пока неизвестно. Не исключено, что динамика вируса снова будет расти", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению главы МВД Арсена Авакова, карантин в Украине могут продлить до 15 мая.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Он каждый раз будет возвращаться как только Зелёная Сопля с подельниками от ответственности искать как избавиться будет
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