В Украине ужесточили карантин из-за COVID-19: что будет работать в привычном режиме

Несмотря на карантин в Украине органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в привычном режиме.

С таким заявлением касательно борьбы с коронавирусом в понедельник, 16 марта, выступил глава Украины Владимир Зеленский. Его обращение к гражданам было опубликовано пресс-службой Офиса президента (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий – обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта", – сказал президент.

Карантин в Украине из-за COVID-19 Коллаж

Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы.

"Особенно важна работа Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, генерального прокурора", – добавил украинский лидер.

Быстрые реформы, по словам Зеленского, это "скорая помощь для экономики". "Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну – вы блокируете жизни Украины", – подчеркнул он.

Полное обращение президента:

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский также заявил, что на фоне борьбы с распространением нового коронавируса COVID-19 украинской властью ведутся, кроме прочего, переговоры с кредиторами, разработка программ кредитных каникул и доплаты пенсионерам.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!