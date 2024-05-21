Белый дом путем сложных математических расчетов подходит к очевидному решению: если Киеву и дальше запрещать "набрасывать" западное оружие по российской территории, москва получит не только часть Харьковщины, но и заметные преимущества в геополитическом противостоянии с Вашингтоном. Поэтому администрация Байдена излучает намеки: позиция по трансграничным ударам может измениться.

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Провідником української політики в США наразі виступає глава Держдепу Ентоні Блінкен. Під час останнього візиту до Києва він отримав український воєнний райдер, де, окрім іншого, було прохання зняти обмеження на застосування зброї.

Президент Зеленський підтвердив Reuters цю інформацію, упакувавши її в сумну обгортку: "Поки що нічого позитивного немає". Водночас американські видання пеленгують зміни в позиції адміністрації Байдена щодо транскордонних ударів.

The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців і представників Пентагону стверджує, що запит України, який надійшов минулого тижня, "розглядається". Тобто він не відкинутий.

Раніше стратегія Байдена змінювалася: він неодноразово відмовлявся надати Україні певну зброю, побоюючись ескалації, а потім поступався. Є натяки, що позиція США щодо транскордонних ударів також може змінитися. Ця зміна має відбутися зараз — щоб допомогти Україні пережити жахливі місяці, які попереду, — Bloomberg.

Bloomberg наводить цілком притомні аргументи: "Росія пішла в наступ на Харків. Окупація міста малоймовірна, але цей наступ демонструє ціну, яку Україна платить за вагання Америки. Також це підкреслює безглуздість обмежень США, що заважають Києву вести боротьбу з Росією на її території. Україна бачила російське угруповання, яке перебувало за кілька кілометрів від кордону, і нічого не могла з ним зробити через заборону на використання західного озброєння".

Ця політика [побоювання Байдена імовірної ескалації з РФ] не має сенсу морально — і стає руйнівною стратегічно, — Bloomberg.

І ось зовсім свіжачок: Екс-заступник держсекретаря Вікторія Нуланд вважає, що "настав час надати українцям більше допомоги в завданні ударів по цих базах всередині росії", бази в РФ мають бути законними цілями. "Я думаю, що час для цього настав, тому що Росія явно загострила цю війну", - заявила вона.

"Математична" мотивація Вашингтона зняти обмеження на застосування зброї очевидна: зараз Україна перебуває в небезпечній розтяжці між очікуванням західної допомоги та розширенням фронту на Харківському та, не відкидається ймовірність, Сумському напрямках. Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, "найближчі тижні та місяці будуть вирішальними для України… Саме зараз момент виклику". І якось дуже не хочеться вірити, що Сполучені Штати на цей виклик не відреагують.