Повышение тарифов на свет готовят уже с июня: в Минэнерго раскрыли планы

С июня украинское население может ожидать рост тарифов на электроэнергию, хотя точные цифры пока не установлены. Повышение тарифов обсуждается, однако окончательного решения по их размеру еще не принято.

Об этом во вторник, 21 мая, в эфире единственного телемарафона сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник. "До конца месяца (мая. – Ред.) действует действующий тариф. Осуществляются расчеты по продлению специальных обязанностей и условий специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются в первую очередь на том, что население должно быть в состоянии оплачивать, чтобы это были посильны тарифы. И второе, эти тарифы должны способствовать проведению ремонтной кампании ", – объяснил он.

По его словам, новые тарифы могли бы уже заработать с мая, однако Кабинет Министров решил задержать это еще на один месяц. В 2023 году с повышением тарифа до 2,64 грн/кВт-ч. Украина смогла добавить 3 ГВт мощности в энергосистему. Однако Колесник отметил, что такой шаг важен, однако, окончательного решения относительно конкретной цены нет.

Отвечая на вопрос о возможном удвоении тарифов, замминистра уверенно ответил: "Решение, уверен, будет сбалансировано, чтобы тот шаг был посильным для населения". Таким образом, пока правительство продолжает рассматривать вопросы тарифов, граждане Украины надеются на рациональное и социально оправданное решение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию – соответствующее решение принял регулятор. В частности, на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) в вечерние часы – с 17:00 до 23:00 – цены установили на уровне 9000 грн/МВт*ч (предыдущая цена – 7500 грн/МВт*ч) .

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